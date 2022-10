Nicolás Reyna, el ganador de Canta Conmigo Ahora: “Ha sido muy difícil y sacrificado”

Nicolás Reyna, el ganador de Canta Conmigo Ahora (Fotos: Ramiro Souto. LaFlia)

Para Nicolás Reyna, ganar Canta Conmigo Ahora es un sueño hecho realidad. Quizás parece una frase hecha, pero él mas que nadie sabe cuánto luchó para llegar hasta acá. Oriundo de Catamarca, estaba en un momento bastante difícil de su vida cuando tomó la decisión de anotarse en el programa que conduce Marcelo Tinelli. Pero no lo dudó: viajó a Tucumán, donde se realizaba el casting presencial más cercano, y dio lo mejor de sí para quedar seleccionado. Nunca se imaginó que ese momento cambiaría su destino para siempre.

Tan es así que, mientras le concede esta entrevista a Teleshow, todavía no puede creer la emocionante noche que acaba de vivir. Luego de meses de esfuerzo, tuvo su recompensa y cuenta todas las adversidades que atravesó en este arduo camino.

De acuerdo a lo que reveló Marcelo Tinelli, más de 22 millones de personas votaron en la gran final. El 68.3 por ciento de los votos fueron a Nicolás Reyna y logró con ese resultado quedarse con los 10 millones de pesos en una noche por demás emotiva.

—¿Qué sentiste cuando te consagraste como ganador?

—Es un sueño, jamás imaginé estar en este lugar. Yo pensaba vivir el momento y ver qué pasaba el día de mañana. Y ahora tengo el cariño de la gente.

—¿Cómo decidiste anotarte en el casting?

—Yo vivo en Catamarca y no me estaba yendo muy bien. no tenía trabajo en la música. Vi la inscripción a través de la tele, y vi que había un casting presencial en Tucumán. Entonces viajé hasta allí, y al mes me llamaron. Han sido muchas instancias para pasar, un largo camino, muchos kilómetros, mucho esfuerzo...y se ha podido hacer gracias a Dios y a mi familia.

Nicolás Reyna durante una de sus presentaciones en Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

—¿Ya te dedicabas profesionalmente a la música?

—Estaba en un gran debate con mi vida, porque no sabía si dedicarme a trabajar o a cumplir mi sueño. Cuando estaba decidido a cumplirlo, me llamaron del programa y fue mi excusa perfecta para irme a Buenos Aires, porque antes no me animaba. En ese momento era distribuidor de chips de celular.

—¿Qué balance hacés de tu paso por Canta Conmigo Ahora?

—Ha sido muy difícil y muy sacrificado el transcurso del programa, porque yo vengo dese lejos y he tenido que saber enfrentar las adversidades que me ha propuesto el jurado, saber cómo complacerlos, pero he aprendido mucho. Me ha costado mucho, pero lo he podido superar y estar a la altura.

—¿Qué es lo que más te costó?

—Me costó mucho la expresión, por ahí uno al ser provinciano, del norte, es muy diferente el pensamiento que tengo al de la gente de aquí de Buenos Aires, que son muy espontáneos. Nosotros comúnmente somos más reservados, más tranquilos, vergonzosos...Me ha costado entender que si yo iba con esa mentalidad no iba a llegar a ningún lado porque hay comerse al escenario y tratar de llegar a cada uno del público. Lo entendí en el primer programa, pero me costó bastante poder trabajarlo.

—¿Cómo manejaste los nervios?

—La primera vez que estuve en el programa la pasé muy bien, pero después empecé a sentir nervios. Sobre todo en una gala particular, “Elige tu destino”, donde para mí fue un golpe bajo. No esperaba tener esa devolución del jurado y me lastimó mucho, en el sentido del ego. Pero entendí que no tenía que permitirme eso y tenía que seguir luchando para demostrar que podía renacer de eso. Justamente la gala que sigue, es un renacimiento para mí, en lo artístico y en lo musical, porque pude demostrar que me había servido como aprendizaje.

Nicolás Reyna estaba en un momento difícil de su vida cuando decisió anotarse a Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

—¿Creés que te costó más por tu personalidad más reservada?

—Yo soy bastante tranquilo, pero a veces no tiene que ver con mi personalidad. Yo soy una persona que habla de todo, pero soy muy serio, recién cuando entro en confianza empiezo a cambiar un poco la cara. Tuve que aprender a soltarme porque si iba de esa forma no trasmitía nada. Para mí fue clave disfrutar cada segundo que estuve ahí sin pensar en cómo iba a cantar o que lo tenía que hacer perfecto, simplemente disfrutar, porque la voz sale sola.

—En un momento, hiciste emocionar a Cristian Castro, ¿te lo esperabas?

—No, la verdad que no. Siempre he mantenido la expectativa justa porque en estos programas hoy podes estar y mañana quizás no. Siempre he ido viendo qué me depara, sin pensar en el mañana. Después me pude sacar una foto con Cristian y charlar, porque además en un programa pude cantar un pedacito de “Azul” con él. Fue un sueño hecho realidad.

—También El Puma Rodríguez representa para vos a uno de tus ídolos…

—Ah, El Puma….¿qué te puedo decir? Es un señor con todas las letras, justamente está también en el género melódico-romántico, tiene esas letras y esas canciones que te hacen estremecer. He tenido la oportunidad de cantar con él en el Gran Rex, me ha invitado junto con otros chicos del programa y ha sido fenomenal. Jamás pensé en poder compartir un escenario con él.

"Tengo planeado ayudar a personas en situación de calle", explica Nicolás sobre el uso que le dará al premio (Crédito: Ramiro Souto LaFlia)

—¿Qué opinás de lo que dijo Bebe Contempomi sobre que los participantes debían salir de su zona de confort, en cuanto a géneros musicales?

—Hubo mucho debate acerca de eso, creo que se refería a que demostremos como artistas que podemos hacer cualquier género. Por ejemplo, yo canto folclore también y salsa, pero hay que entender que los participantes no elegimos el 100%, somos coacheados. Estoy un poco a favor de lo que dice Bebe, porque en estos concursos hay que demostrar que uno como artista tiene que poder hacer lo que se le presente.

—¿Te sorprendió Marcelo Tinelli?

—He tenido la oportunidad de hablar con él, es una persona muy humana, muy simple, como se muestra delante de cámara. Me he sentido muy contenido por él y muy feliz por conocerlo. Es excepcional, no tengo más que agradecerle por todo lo que viví.

—¿Qué vas a hacer con la plata del premio?

—Tengo planeado ayudar a personas en Catamarca que están en situación de calle, con lo que pueda. Hay mucha gente que la está pasando muy mal y es poca la gente que los ayuda. Pienso en eso desde que empezó el programa.

—¿Qué esperás que pase ahora con tu carrera?

—Espero poder seguir viviendo de esto, que es lo que amo hacer, y cosechando muchas cosas. A pesar de que me iba mal, siempre he sembrado buenos deseos para otros, y creo que esto es el fruto de estos buenos sentimientos. Y con esto, espero poder llegar a mucha más gente, no solo en Argentina, sino en el mundo. Soñar no cuesta nada.

