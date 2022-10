El saludo de Marcela Tinayre para Mirtha Legrand y el recuerdo a Elba, su segunda mamá

Marcela Tinayre

Este domingo es el Día de la Madre en la Argentina y para agasajar a las mamás con un cariñoso saludo se pueden utilizar algunas frases alusivas o dedicatorias especiales que reflejen el sentimiento hacia ellas. En este marco, Marcela Tinayre publicó un afectuoso mensaje a dos mujeres muy especiales en su vida.

“Donde estés, Feliz Día Elbita amada, me cuidaste, me mimaste, siempre a mi lado como una madre, mi amada Pichu…”, escribió la mamá de Juana, Nacho y Rocco. Y acompañó el posteo con una bella imagen de ella misma siendo pequeña, sentada al lado de la mujer que la criaba.

Marcela Tinayre junto a Elba

Luego compartió una imagen de Mirtha Legrand, su madre. “Feliz Dia Mamacita Amada…”, escribió junto a una imagen de ambas en la playa, en la cual la conductora de El Trece la está peinando. En la foto, que parece estar tomada en Mar del Plata en los años cincuenta, cuando Marcela daba sus primeros pasos en la adolescencia.

Semanas atrás, Marcela habló de su familia y destacó que “estas tres generaciones de mujeres que estamos en los medios de comunicación es sorprendente”. “Me emocionó mucho ver salir a mi mamá después de dos años de ausencia”, recalcó sobre la vuelta a la televisión de Mirtha Legrand.

“Fui especialmente cuando se grabó el programa, y me emocionó que a esa edad siga siendo ejemplar. Tanto que se habla de empoderamiento, esa libertad de elegir que tiene, de querer seguir, contar y vestirse y maquillarse para mucha gente, hacen que sea cierto eso que dijo de que le entregó su vida al público”, dijo en una entrevista.

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre

“Cuando salgo con ella me doy cuenta de cómo la quiere la gente de todas las generaciones. Me emocionó mucho ver salir a mi mamá después de dos años de ausencia. Había mucho respeto y eso se lo ganó con trabajo y disciplina. Después hice mi programa con muchas ganas y sentí que fue muy bueno”, agregó Tinayre.

Recordemos que Marcela Tinayre fue una de las participantes de ¿Quién es la Máscara?, ciclo que terminó el jueves pasado. La hija de Mirtha cantó disfrazada de Chincha, La Chancha. “Es fabuloso este programa. Fabulosa la gente. Fabulosa vos, Nati”, dijo apenas fue desenmascarada. Y aseguró que no había contado que participaba en el programa a ningún miembro de su familia salvo a sus nietos.

“Hice un pacto secreto con mis nietos”, explicó, y dijo que fueron ellos quienes le pidieron que se vistiera de “la chancha”. “Sigan con este programa, porque vale la pena. No es un concurso, es un show. Y el show es lo que más gratifica todos los días en la televisión”, afirmó.

Tinayre demostró que a pesar de su celebre frase, hizo su participación con la mejor de las ondas. “Pido disculpas porque me la pasé mintiendo”, bromeó Marcela debido a que no podía contarle a nadie que estaba en el ciclo de Telefe del que se llevó una gran experiencia y un buzo con la leyenda ‘no me hables’ que, según ella, ahora utiliza en su casa.

