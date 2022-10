Constantino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López también apuntó contra L-Gante por la relación con su madre

Wanda Nara y Constantino

Días atrás, Mauro Icardi realizó un vivo donde contó que los hijos de Wanda Nara están furiosos con ella: “Estamos viendo. El fin de semana pasado me fui a la Argentina para estar unos días con ella. Estuvimos juntos y estaba todo bien hasta que al otro día empezó con el mismo discurso de que nos separamos. Esperamos que la madre de los chicos se digne a venir”.

“Valu hizo un posteo. Muchos me dijeron que era yo, pero yo me estaba cortando el pelo. No quiero meter a los nenes. Pero Valu ya va a cumplir 14 años y tiene poder de decisión, de decir lo que siente y lo que piensa. Antes de todo esto, Valentino la llamó y le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y con ese comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, agregó.

Y continuó: “Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. No es mi estilo salir a aclarar, pero duele mucho de lo que se está diciendo. El 100% de las cosas están inventadas. Wanda hizo una aclaración de que estamos separados”.

Mensaje de Constantino

“Para decirles a todos que estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara”, agregó Mauro Icardi.

Eso no fue todo porque contó: “No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas. El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca”.

Ahora bien, resulta que fue Valentino quien apuntó fuerte contra su madre y L-Gante, pero Constantino también rompió el silencio y en el vivo de Mauro Icardi dejó en claro que no le gusta nada lo que está pasando: “Odiamos al cantante”. Sin embargo, Wanda no dijo nada al respecto.

Recordemos que Valentino López dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram y encendió la polémica. El adolescente apuntó en una historia contra el artista. Mientras ambos estaban juntos, Valentino subió una storie en la red social en la que etiquetó al cantante y lo llenó de emojis de payasos.

Valentino decidió continuar los pasos de su padrastro y se sumó a las juveniles del Galatasaray, equipo donde actualmente se desempeña Icardi. De hecho, el joven debutó hace una semana en las divisiones inferiores del equipo que pertenece a la liga turca y compartió su emoción, pese a que no le fue como esperaba. El mayor de los López es delantero al igual que Maxi e Icardi, destacó que su equipo ganado pero que no había podido convertir.

