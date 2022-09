El insólito lugar donde Wanda Nara tuvo que ducharse: “Divino”

El insólito lugar en el que se duchó Wanda Nara

No cualquier persona está dispuesta a llevar el ritmo de vida de Wanda Nara. Más allá de su buen pasar económico, la empresaria tiene una apretada agenda que la obliga a viajar por distintos puntos del mundo para combinar su vida familiar con sus compromisos laborales.

Por caso, en los últimos días estuvo en la Argentina para las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, el big show de Telefe que conduce Natalia Oreiro y que la tendrá como “investigadora”, estadía que interrumpió brevemente para inaugurar su marca de cosméticos en Miami. Y justo cuando estaba de regreso en Buenos Aires, se oficializó la incorporación de Mauro Icardi al club Galatasaray de Turquía, por lo cual la mediática tuvo que emprender un viaje a ese país para acompañarlo durante la presentación. Sin embargo, el vuelo no fue directo: en el medio, Wanda hizo una escala en Roma, donde se encontró con Mauro y sus cinco hijos, y además, aprovechó para bañarse. Sí, la mediática utilizó las horas de espera en el aeropuerto de la capital italiana para higienizarse y cambiar su look.

Así lo mostró en sus stories de Instagram, donde se filmó en el lujoso baño. “Bueno, recién aterrizada en Roma, me voy a bañar en el aeropuerto”, comenzó expresando. Y continuó, mientras hacía un paneo del lugar: “Divino, un bañito con ducha porque estoy desde las grabaciones, 24 horas ya, con este peinado”. En tanto, también mostró cómo Kennys Palacios, su amigo y estilista, acondicionaba el lugar. “Bueno, montaste una peluquería en el aeropuerto”, le dijo y, acto seguido, compartió con sus seguidores su nuevo peinado, con el pelo lacio y algunas ondas en las puntas.

Wanda Nara mostró el lujoso baño del aeropuerto de Roma

Horas más tarde, publicó varios videos del efusivo recibimiento que le hicieron a Icardi en Estambul. “Estoy muy impresionado por el cariño que me está dando la gente. Antes de llegar ya hemos visto en las redes sociales, en todos lados”, fueron las primeras palabras del atacante de 29 años, quien también se animó a hablar en turco, y que tuvo que emigrar tras no ser tenido en cuenta por el entrenador del PSG Christpohe Galtier.

“¿Cómo va a estar preocupado con el contrato que le hice? Tiene un contrato de dos años todavía con el París y está muy tranquilo”, planteó días atrás la propia Wanda Nara en una entrevista con el programa LAM (América) cuando le preguntaron si su esposo estaba intranquilo mientras no se cerraba una transferencia. Lo cierto es que su pareja y representante acompañó a Icardi el mes pasado a Estambul cuando le anticiparon el “sí” a Galatasaray, según información que brindó el diario Hurriyet. Ese mismo medio, que confirmó que ambos estuvieron en Turquía el 17 y 18 de agosto, también adelantó que la familia Icardi-Nara vivirá en “una villa con vistas al Bósforo en Bebek” cedida por el club. Ese sitio es reconocido por ser uno de los más distinguidos de la costa europea.

El periodista Ali Naci Küçük del Hurriyet aseguró que durante esa visita relámpago al país se armó una especie de operativo de seducción para convencer también a Wanda de trasladarse con su familia. “La administración del Galatasaray ha hecho un gran esfuerzo en el último mes para convencer a Icardi”, afirmó y puntualizó con que invitaron especialmente a la esposa del delantero para “presentarle las bellezas de la ciudad”, al mismo tiempo que la “hospedaron en un hotel de lujo”. El mecanismo funcionó, ya que la empresaria no escondió sus elogios para ese país durante las últimas horas: “Tengo muchas ganas de vivir en Turquía, veremos si se da. Es un lugar que me encanta. Tengo como 6 o 7 viajes a Turquía de vacaciones, sola con mis hijos, es un destino que me gusta”.

