Con Jack White, Pixies y Cat Power comienza Primavera Sound Buenos Aires

Jack White, Pixies y Cat Power abren el Primavera Sound Buenos Aires

Este viernes 14 de octubre en Costanera Sur será el kick-off del Primavera Sound Buenos Aires. El festival oriundo de Barcelona llega por primera vez a la Argentina y su función inicial, Road To Primavera, será con shows de Jack White, Pixies, Cat Power y Las Ligas Menores, única banda local en este debut.

Las puertas del predio abrirán a las 17 horas. Las Ligas Menores se presentarán a las 18 h. Cat Power lo hará desde las 19.15 h. Pixies tocarán a partir de las 20.45 h. Y el gran cierre con Jack White comenzará a las 22.45. En tanto, la transmisión exclusiva del festival será por Flow y comenzará a las 17.30 horas en el canal 605.

Jack White

En los primeros años de este siglo, Jack White fue una de las mitades de The White Stripes y responsable de dotar al rock de una pátina retro, en contraste con el nü metal post grunge que reinaba los gustos por aquella época. Pero después de su divorcio de Meg White -y en paralelo a otros proyectos como The Raconteurs y The Dead Weather-, en 2012 sentó las bases de su recorrido como solista con el álbum Blunderbuss. Ahora, volverá al país con un repertorio renovado de la mano de los dos discos que sacó este año, Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive.

Pixies

Precedidos por la gloria cosechada entre finales de los 80s y comienzos de los 90s, en 2004 los Pixies volvieron a tocar juntos después de una larga temporada de peleas y rencores. En ese plan, hacia 2010 llegaron por primera vez a Buenos Aires y con su formación original. Tres años después, la bajista Kim Deal abandonó el grupo y fue reemplazada por la marplatense Paz Lenchantin, quien además grabó en los cuatro discos que los liderados por Black Francis grabaron en esta vuelta a las canchas, incluyendo Doggerel, el cual editaron hace dos semanas atrás y del que probablemente hagan sonar algún estreno.

Cat Power es una rara avis en la fauna musical, porque son pocas las artistas que se animan a transitar con tanta seguridad lo propio y lo ajeno de una forma tan contundente, de una intensidad sin concesiones. La cantautora estadounidense viene con su mood hipnótico y es una de las favoritas del público indie por discos como The Greatest y Jukebox, en los que dejó registro de su característico folk minimalista. Su último trabajo es Covers, editado este año y en el que justamente se dedica a revisar el repertorio de otros.

Las Ligas Menores

Las Ligas Menores es una de las bandas emblema del indie argentino y por eso no llama la atención que estén en este cartel inicial de Primavera Sound Buenos Aires. El quinteto está integrado por Anabella Cartolano, Pablo Kemper, Micaela García, Nina Carrara y Angie Cases Bocci y lo último que editaron es una versión de “Vigilantes del Espejo”, canción del grupo español Triángulo de Amor Bizarro.

Tras cumplir 20 años de historia, con una curaduría distintiva y fiel a su estilo disruptivo e innovador, Primavera Sound Buenos Aires es un mega evento nacido en Barcelona y que ahora su primera edición en Argentina a partir de este viernes 14.

