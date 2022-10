La dama y el vagabundo: la foto de L-Gante y Wanda Nara que dispara una vez más los rumores de romance

Wanda y L-Gante se volvieron inseparables

L-Gante y Wanda Nara siguen alimentando los rumores de un romance. En su cuenta oficial de Instagram, el cantante publicó una fotografía con la modelo, en la que ambos aparecen de espaldas, sentados frente a una mesa: ella luce un vestido rojo con un recorte en la espalda y él, un saco blanco.

Además, el artista posteó una segunda imagen de la popular película de Disney, La dama y el vagabundo, en la que figuran dos perros mientras comen del mismo plato de espagueti y terminan besándose. Sus seguidores dieron rienda suelta a la imaginación. “La Wanda y el Vagaturro”, escribió una persona. “La dama y el L-Gante”, señaló otra persona.

L-Gante y Wanda Nara

El posteo de L-Gante

Estas imágenes salieron a la luz luego de que el artista grabara un nuevo video musical con la empresaria. Anteriormente, él había participado de una campaña fotográfica para promocionar la nueva línea de ropa deportiva de la empresaria. De esta manera, ellos tienen una relación comercial y se especula que también estarían iniciando un vínculo amoroso.

Mientras ellos realizaban las grabaciones del clip, Mauro Icardi realizó un vivo por Instagram desde Turquía para aclarar diferentes temas relacionados a Wanda. “Ella es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”, sostuvo el delantero del Galatasaray,.

En un monólogo de más de media hora, el futbolista respondió preguntas y aclaró su punto de vista de la ruptura con la madre de sus dos hijas. “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, afirmó al comienzo de la transmisión que fue seguida por alrededor de 100 mil usuarios.

Respecto a los rumores entre Wanda y L-Gante dijo que era “todo publicidad”, y admitió que Tamara Báez, la ex del cantante, le escribió preguntándole algunas cosas de la empresaria. “Le dije que no era verdad lo que me decía, que yo conozco bien a mi mujer. No le tiré onda como salieron a decir”, aseguró Mauro.

Durante la transmisión, el futbolista resaltó que junto a él estaban sus hijas Isabella y Francesca, los hijos de Wanda con Maxi López -Valentino, Benedicto y Constantino-, su padre Juan y su suegra Nora Colosimo con su pareja, Rafael. “Los nenes están grandes, ven las noticias, ven las redes sociales. Ellos me preguntan y les digo la verdad de todo. Somos personajes públicos, famosos, siempre somos noticia. Me gustaría que fuera por otra cosa, pero hoy en día no es así”, lamentó.

Hacia el final, fue filtrando algunas preguntas y se detuvo en una puntual: “¿Te arrepentís de algo?”. Y respondió elusivo. “La verdad que sí. De una sola cosa. Ya la sabe todo el mundo y es lo único que me arrepiento”, repitió. Y tomó una pregunta que hacía referencia a la campaña de ropa de Wanda y L-Gante que alimentó los rumores de romance entre ellos. “Había otras formas de publicidad, creo que no es la adecuada para lo que es ella, su marca, su nombre, para lo que creamos y tuvimos durante nueve años, diez. No estoy de acuerdo y se lo digo diariamente, pero será un modo de venganza. No sé cómo llamarlo”, analizó.

