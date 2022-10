L-Gante pudo reencontrarse con su hija, luego de la escandalosa pelea con Tamara Báez

L-Gante pudo reencontrarse con su hija, luego de la escandalosa pelea con Tamara Baez

L-Gante y Tamara Báez están enfrentados en una batalla judicial, luego de su separación en malos términos. Ahora el cantante y la influencer lograron dejar sus diferencias de lado por el bienestar de Jamaica, la hija que tienen en común. Finalmente, los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo para revincular a la pequeña con su familia paterna.

En el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece), el periodista Santiago Riva Roy aseguró que este acuerdo implica que Jamaica y su padre tengan tres encuentros por semana, desde las 12 hasta las 18 horas. Además, podrán verse un fin de semana de por medio. Ahora restaría firmar un acuerdo por el pago de la cuota alimentaria.

Este lunes el periodista se encontraba haciendo guardia en la casa de Elían Ángel Valenzuela y fue testigo del momento en el que Claudia Valenzuela llegaba a la vivienda con su nieta en los brazos. “Ella es la alegría de mi hijo”, dijo frente a las cámaras, muy feliz de este reencuentro familiar.

L-Gante y su hija

Este sábado, L-Gante estuvo en el programa de Mirtha Legrand y habló de su relación amorosa con Wanda Nara. “Simplemente, la verdad. La estoy conociendo, estamos conociéndonos”, dijo el artista sobre su vínculo con la ex de Mauro Icardi. “Qué bonita que está, está preciosa”, apuntó la conductora. “Es linda mujer”, asintió el músico. “Y muy rápida”, acotó Mirtha cerrando de momento el tema.

Al rato, la conductora y el invitado tuvieron un respetuoso intercambio de opiniones, cuando Elián dejó en claro una actitud de Mirtha que le había molestado. “Me cayó mal desde el principio, porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije, y me dijo ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”, señaló ante las risas de la mesa. “Se lo dije con cariño, es un nombre extraño”, expreso Mirtha.

Pero el joven no tardó en cautivar a todos con su simpatía. Por caso, cuando le preguntaron si había pasado hambre, primero respondió afirmativamente y enseguida continuó con una ocurrencia. “¿Por qué hay dos tenedores?” En casa tenemos con suerte teníamos uno de cada color”, replicó generando las carcajadas de todos los invitados.

Más tarde, Calabró volvió a la carga y quiso saber si era verdad lo que había dicho Wanda sobre que L-Gante le había hecho la canción más linda”. “Un par de frases puede ser que me haya inspirado”, reconoció el artista, aunque no quiso adelantar nada. “No puedo, porque voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido. Después la vas a escuchar y te vas a dar cuenta”, agregó ante la insistencia de la periodista.

A la hora del postre, Mirtha volvió a la carga: “¿Te enamoraste de Wanda?”, preguntó sin rodeos. “Enamorarme para mí no es algo así nomás, yo me enamoré una sola vez en la vida”, señaló en referencia a la madre de su hija. “¿Querés decir que están en pareja y todavía no quieren un blanqueo? ¿Tienen intimidad?”, insistió Calabró. “Es lo que significa, y es el método que usan los medios. Hace poco tiempo no la conocía y ahora lo estoy conociendo”, cerró el músico.

