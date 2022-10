El controvertido tema que L-Gante le dedicó a Wanda Nara: qué dice la letra

La canción que L-Gante le dedicó a Wanda Nara (Video: "LAM", América)

L-Gante y Wanda Nara están cada día más cerca. Si bien ninguno de los dos todavía se anima a confirmar el romance, los gestos que ambos tienen en las redes sociales no dejan de alimentar los rumores. De hecho, el cantante lo dejó entrever durante su visita a La noche de Mirtha: “La estoy conociendo, estamos conociéndonos”, había deslizado.

Lo cierto es que, en pleno juego mediático, Elián Valenzuela -tal es el verdadero nombre del músico - se animó a dedicarle una jugada canción a la empresaria. Así lo mostraron este lunes en LAM (América), donde Ángel de Brito expresó: “Él dijo que algunas líneas estaban inspiradas en Wanda”. En tanto, emitieron las imágenes del referente de la cumbia 420 entonándola en uno de sus shows recientes del último fin de semana.

El tema en cuestión habla sobre un affaire que tienen dos personas a pesar de que están comprometidos o sus rupturas son muy recientes, tal como es el caso de ellos dos: ella se separó recientemente de Mauro Icardi y él, por su parte, de Tamara Báez. “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer” son algunas de las frases que más llamaron la atención de esa canción.

“Son las mismas frases con las que ellos vienen jugando en las redes, pero no la querían spoilear”, analizó Estefi Berardi. Y agregó: “En un momento, Zaira la grabó en una story a Wanda y como que se escuchaba un poquito, y Wanda le dijo ´¡no grabes, no grabes!´”.

En este contexto, esta mañana la panelista amplió la información en Mañanísima, el programa de Ciudad Magazine que conduce Carmen Barbieri y del que también participa. “Hay una parte que lo critican porque dice ´le metemos bala´, pero no se refiere a la bala literal, significa ´está todo bien, le damos para adelante´”. Y sumó: “La semana que viene graban el videoclip con Wanda y se terminan los negocios entre ellos dos, continuará la amistad”.

Desde hace algunas semanas, Wanda y L-Gante están envueltos en rumores de romance

El domingo por la noche, mientras la mediática hacía un vivo en Instagram, lo invitó a L-Gante a participar y aprovecharon para hablar sobre los rumores de embarazo. “No, no estoy embarazada chicos. ¡Dejen de preguntar eso!”, respondió de manera tajante en relación a los rumores que venían circulando desde hace un par de días. “¡Qué hija de mil esa noticia! ¿Quién da esas confirmaciones?”, dijo entonces el cantante. “Kenys, seguro”, contestó la mediática ya en tono de broma. Cabe señalar que, un rato antes, Nara había dicho que no tenía intenciones de tener más hijos por ahora, aunque el día de mañana “no se sabe”.

Por otra parte, el artista finalmente ayer pudo reencontrarse con su beba, luego de que tanto sus abogados como los de su ex llegaran a un acuerdo para revincular a la pequeña con su familia paterna. En el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece), el periodista Santiago Riva Roy aseguró que este acuerdo implica que Jamaica y su padre tengan tres encuentros por semana, desde las 12 hasta las 18 horas. Además, podrán verse un fin de semana de por medio. Ahora restaría firmar un acuerdo por el pago de la cuota alimentaria.

