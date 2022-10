Tini Stoessel fue testigo de una romántica propuesta en medio de su show en Brasil

Una pareja se comprometió en un show de Tini

Además de disfrutar de la música de un show, muchas veces los espectadores se convierten en protagonistas. Así sucedió en el último recital que Tini Stoessel brindó en San Pablo, Brasil, donde la cantante se convirtió en una especie de celestina de una pareja.

Todo comenzó cuando la artista hizo subir al escenario a los tortolitos, y anunció: “Se quieren casar esta noche en este show, para mí es honor, los quiero mucho y bueno decí lo que quieras decir”. Entonces, el joven, sin más preámbulos, tomó la palabra: “Amore, yo sé que tú eres muy fan de Tini. Yo te amo, y aquí frente a Tini, amor....”, expresó, y se arrodilló frente a su chica, lo que despertó los gritos y la euforia del público presente.

Acto seguido, le hizo la propuesta tan esperada: “¿Te casas conmigo?”. Inmediatamente, la intérprete de “La Triple T” le alcanzó el micrófono a la afortunada, que no dudó con su respuesta: “¡Sí”, dijo emocionada. La multitud aplaudió y, como no podía ser de otra manera, la pareja se fundió en un tierno beso, que fue celebrado por todo el estadio. El video del emotivo momento fue compartido por la propia Tini en sus historias de Instagram.

El momento en el que el joven le propone casamiento a su novia frente a Tini

Por otro lado, en los últimos días Stoessel también había sido noticia luego de recibir repudiables comentarios de parte de Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González, conductores paraguayos que estaban encargados de la trasmisión de uno de sus shows en ese país. “Mira ese ombligo”, “No quiero mirar, voy a tener pesadillas”, comentaron. Según se supo, no sabían que estaban saliendo al aire y creían que sus micrófonos estaban apagados. Aún así de inmediato fueron cuestionados por los usuarios de las redes sociales.

Por este motivo, tuvieron que salir a disculparse públicamente. “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Pero también aclarar de mi parte mi comentario fue ‘Ahora entiendo a De Paul’ porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”, expresó Vera. Por su parte, Eva Rodríguez manifestó: “Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan”.

Mientras que Montserrat González dijo: “Me tomé un tiempo para analizar, me siento mal, me siento arrepentida, realmente fue un comentario totalmente fuera de lugar, fue algo que hicimos sin pensar, bromeamos. Quería pedirle disculpas públicamente, estoy muy dolida con lo que sucedió”.

Lo cierto es que, relajada y despreocupada frente a los comentarios, la cantante realizó un vivo para dar un instructivo sobre cómo maquillarse y aprovechó la ocasión para reírse del tema: “A la gente preocupada por mi ombligo, es un ombligo, nací así. Es el ombligo que tengo, está todo bien y lo amo con todo mi corazón, no se estresen por un ombligo porque no tiene anda de malo”.

Luego entre risas agregó: “Nací con este ombligo, qué se le va a hacer... se me ríen. Sí, se frustran por un ombligo. Listo todo bien”. De esa manera con una sonrisa le bajó el precio a las críticas de los conductores que hablaron de ella mientras mostraban al aire el show que realizó para la apertura de los Juegos Suramericanos de Asunción.

