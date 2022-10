Natalia Oreiro despidió a Pecas en ¿Quién es la Máscara?: “¿Y ahora cómo volvés a ser serio?”

Se descubrió quién de escondía en Pecas, la hamburguesa

En la edición de este martes de ¿Quién es la Máscara?, Natalia Oreiro anunció una particularidad: vendría un invitado que se sacaría la máscara después de cantar. Y si alguno de los cuatro investigadores descubría su identidad, podría ganar dos puntos extra. Entonces entró la cebra, que se puso a interpretar el rock Blue suede shoes, para que luego Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita Tejeda arriesgaran sus nombres.

Así, después de algunas pistas, Lizi dijo que debajo del disfraz estaba Mauro Icardi, Karina y Wanda dijeron Donato De Santis y Roberto optó por Germán Martitegui. Pero, de inmediato, todos empezaron a pedir que se quitara la máscara para descubrir al cocinero italiano.

Donato De Santis estuvo invitado en ¿Quién es la Máscara? (Telefe)

Luego empezaron los duelos de la noche. El primero en participar fue Therry, que cantó Será que no me amas, y tanto Lizy como Karina dijeron que allí se encontraba Damián de Santo, mientras Wanda dijo Andrés Calamaro y Moldavsky habló de Juanse. Entonces llegó Olaf, para interpretar Mi perro dinamita. Tejeda arriesgó Cachete Sierra, Tagliani dijo Mariano Martínez, Nara se la jugó por Tacho Riera y Roberto aseguró que era Joaquín Furriel. Finalmente, los investigadores salvaron al vikingo y mandaron a la votación final al perro rockero.

En la segunda competencia entró Luz para cantar When love takes over. ¿Qué nombres se escucharon? Wanda sostuvo que era Daniela Herrero, Moldavsky siguió con Ángela Torres, Lizy dijo La Joaqui y La Princesita, Brenda Asnicar. Luego fue el turno de Nieves, que entonó No me acuerdo y Nara aseguró que se trataba de Jimena Barón, Tagliani dijo que era Amaia Montero, Roberto dijo Romina Gaetani y, Karina, Sofía Morandi. Así las cosas, decidieron que continuara en el programa la luciérnaga, por lo que la leoparda fue al duelo final.

Finalmente, llegó Pecas, que cantó Igual que ayer. Karina dijo que era Ale Sergi, Lizy dijo Eial Moldavsky, Wanda dijo Miguel del Sel y el cómico Mauro Szeta. Y Brillo interpretó Una cerveza, para que Roberto dijera Diego Ramos, Nara dijera Nico Scarpino, Tagiani se la jugara por Hernán Piquín y La Princesita repitiera el nombre de Fernando Dente. Y la decisión fue que el unicornio siguiera adelante y la hamburguesa quedara para la votación final.

Mauro Szeta en ¿Quién es la Máscara?

Enseguida, Nieves fue salvada por el jurado y el público votó por Therry, de manera que Pecas tuvo que quitarse a máscara. Y quien se encontraba debajo del disfraz era nada más y nada menos que Mauro Szeta. “¿Y ahora cómo volvés a ser serio?”, le preguntó la conductora. “Es un desafío”, respondió el periodista y escritor. Y contó que estaba muy feliz por la experiencia.

“Fue divino. Me dijeron: ‘Flui como vos tengas ganas y vamos’. Y así me salió. De a ratos sentía que le metía modos rarísimos a mi voz que nunca había escuchado en mí”, explicó. Y luego agregó: “Este contexto me vino muy bien a mi vida, con ustedes y con la gente, en un año donde se murieron mis viejos muy pegaditos en cinco meses. Así que me vino hermoso para la vida y estoy súper feliz”.

Este miércoles será la semifinal del programa y, el jueves, se conocerá al ganador final y terminarán de conocerse todos los famosos que se esconden debajo de los distintos personajes.

