Los conductores paraguayos que criticaron a Tini Stoessel en medio de una presentación en vivo salieron a pedir disculpas

Los conductores de Paraguay salieron a pedir disculpas por sus dichos en contra de Tini Stoessel

Después de los desafortunados comentarios que hicieron durante la transmisión de la inauguración de los Juegos Odesur sobre el cuerpo de Tini Stoessel, Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González salieron a pedir disculpas a través de un video que publicaron en las redes sociales.

En este contexto, Chipi Vera expresó: “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Pero también aclarar de mi parte mi comentario fue ‘Ahora entiendo a De Paul’ porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”.

Por su parte, Eva Rodríguez manifestó: “Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan” y al final reiteró: “Cometí un error”.

Mientras que Montserrat González dijo: “Me tomé un tiempo para analizar, me siento mal, me siento arrepentida, realmente fue un comentario totalmente fuera de lugar, fue algo que hicimos sin pensar, bromeamos. Quería pedirle disculpas públicamente, estoy muy dolida con lo que sucedió porque trabajamos muchísimo y pusimos todo nuestro empeño en esta transmisión que lastimosamente se vio opacado por lo que sucedió”.

Tini Stoessel durante su show en Paraguay

Y para cerrar, puntualizó: “No somos perfectos y probablemente seguiremos cometiendo errores. Yo sé que la gente que me conoce sabe como soy y sabe mis valores” y agregó: “quería pedirles disculpas y que estos juegos no se vean opacados por esto”.

Más allá del gran show musical, se desató un verdadero escándalo en ese país luego de que en medio de la presentación de la artista quedó abierto el micrófono de uno de los conductores y se escucharon duras burlas contra el físico de la popular joven de 25 años.

“Mirále su ombligo, te pido que veas”, “No lo quiero mirar, voy a tener pesadillas” y “Ahora lo entiendo a De Paul”, fueron las frases que se distinguieron de la conversación. Tras el recital el corte del programa paraguayo no tardó en viralizarse en las redes sociales y despertar repudio entre los fanáticos de la Triple T.

En las últimas horas, Tini realizó una publicación en su cuenta de Instagram, que tiene casi 19 millones de seguidores, en la que subió muchas fotos de su show en Paraguay, como la manera en la que se preparó con el look e imágenes de su espectáculo en el que participaron bailarinas. Más allá de esto, hasta el momento no se refirió a los dichos de González, Vera y Rodríguez.

Las próximas presentaciones que tendrá la artista serán el 5 de octubre en Junín, el 7 en Montevideo, el 8 en San Pablo, el 25 en San Luis, el 28 en Neuquén, el 30 y 31 en Santiago de Chile, el 5 de noviembre en La Plata y el 13 en Rosario.

