Emotivo posteo de Fabiana Liuzzi, luego del alta de su hijo Antonito Ventura

Fabiana Liuzzi y su hijo Antonito

Fueron días muy difíciles para Luis Ventura y Fabiana Liuzzi. Es que hace apenas una semana, el periodista utilizó sus redes sociales para contar que su hijo menor, Antonito de 8 años, estaba hospitalizado con neumonía.

“Hoy nos toca ésta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo”, comenzó escribiendo el periodista en esa ocasión, junto con una foto del nene en la cama descansando con una máscara de oxígeno y agregó: “Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro con boludeces. Fush fush”. Su posteo de inmediato recibió cientos de comentarios de apoyo de amigos y colegas. “Abrazo grande Luis, que se mejore pronto”, escribió la periodista Nancy Duré y su compañera en Intrusos, Virginia Gallardo sumó: “Fuerza Luis y familia”. “Vamos chiquito, vamos esos papis. Tonito es fuerte y con tanto amor que desborda”, escribió Débora D’Amato y Mariano Iúdica también les deseó fuerza.

En tanto, el también presidente de APTRA habló este lunes en LAM al respecto. “Ya está en su casita, en una especie de internación domiciliaria y el miércoles que viene vuelve a la Trinidad para ver si le damos de una buena vez el saque a ese germen que rompió tanto las b....”, explicó. Y señaló: “Él tuvo una neumonía, estuvo internado puntualmente nueve días, en un proceso que llevó dos semanas, porque tuvo dos internaciones previas, lo mandaron a su casa, ida y vuelta...En este período pospandémico, donde hay virus y bacterias dando vueltas que desconocemos, yo creo que hay un tema que no tomamos conciencia de la cantidad de neumonía que hay, sobre todo en pibes”.

En tanto, en las últimas horas, fue Liuzzi quien se expresó sobre la salud del niño y realizó un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram. “Quería agradecer por tantos mensajes lindos y por el amor que le tienen a Antoñito. Nosotros lo cuidamos a ÉL pero en realidad, es ÉL que vino a éste mundo para cuidarnos a nosotros ¡Dios es Grande!”, escribió la actriz, junto a una foto en la que se ve al pequeño abrazándola. En esa publicación, recibió cientos de comentarios de sus seguidores, que se mostraron felices por la evolución de su hijo.

La tierna postal de Fabiana Liuzzi junto a su hijo Antonito

Hace dos meses, en el ciclo de Florencia Peña en La Puta Ama, Ventura había contado detalles de la salud del nene. “Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, agregó en cuanto a la condición del nene y explicó: “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, destacó.

Sobre el cuadro neurológico de su hijo alguna vez contó: “No es algo grave. Estamos en presencia de un chico de maduración prematura, seismesino, todo eso lo convierte en un ser especial. Tiene un cerebro que genera mucha electricidad. Entonces, cuando el cerebro se pasa de la asistencia eléctrica que tiene que pasar, él irrumpe en crisis. Estamos tratando de alguna u otra manera controlar ese aspecto”.

