Ya preparan El Hotel de los Famosos 2: las primeras figuras confirmadas

La lista de las figuras que participaran en El Hotel de los Famosos 2 (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Después de su exitosa primera temporada, en la que Alex Caniggia se consagró como el ganador, El Hotel de los Famosos va por su segunda edición, que se estima que comenzará en enero y que, prometen, dará que hablar. En este sentido, este lunes en Socios del espectáculo revelaron cuáles son las primeras figuras que ya están confirmadas.

“Charlotte Caniggia, híper confirmada. Fue su hermano el ganador, veremos si corre con la misma suerte, y si aguanta”, comenzó expresando Rodrigo Lussich. En tanto, también aseguró la presencia de Fernando Carrillo, ex de Catherine Fulop; el actor Alejo Ortíz; y la cantante Érica García. “Es un lindo carácter, bastante picante”, destacó el conductor sobre la última nombrada. Siguiendo con la lista de los que ya son participantes confirmados, también incluyeron a la modelo Delfina Geréz Bosco, Flor Moyano (ex Combate) y el diseñador Mariano Caprarola.

Charlotte Caniggia, una de las confirmadas para la segunda temporada de El Hotel de los Famosos

El diseñador Mariano Caprarola también estará en el reality

En tanto, también se mencionó a Dolores Barreiro como posible candidata a entrar en el reality. “Dicen que hay dudas, la producción no la terminó de chequear”, señaló Lussich. “Me llama la atención que quiera convivir porque es poco sociable, y bastante mala onda”, aseveró Karina Iavícoli.

Acto seguido, siguieron nombrando a los que ya sí tienen asegurado su lugar: Marian Farjat (una de las más polémicas concursantes de Gran Hermano 2015); Federico Barón (el hermano de Jimena), la bailarina uruguaya Abigaíl Pereyra; y el modelo de Bienvenidos a bordo, Bautista Araneo. “Es un candidato, porque físicamente es imbatible”, destacó sobre este último Martín Salwe, finalista de la primera edición que estaba como invitado en el ciclo matutino de El Trece. En tanto, también se garantizó que Emiliano Rella iba a estar en el reality.

Marian Farjat, una de las más polémicas de GH 2015, también aseguró su presencia en el reality de El Trece

El hermano de Jimena Barón, otro de los confirmados

Aunque todavía sin confirmar, se deslizó la posibilidad de que Matías Defederico, ex de Cinthia Fernández y padre de sus tres hijas, también se sume al certamen. Por último, se anunció que la producción también busca tentar a Tamara Báez, la ex de L-Gante. “Hay que ver si agarra, yo no creo”, cerró el conductor.

A principios de agosto, el Chino Leunis, que fue conductor de la primera temporada junto a Carolina Pampita Ardohain, había propuesto un drástico cambio de reglas para la nueva edición. “El tema de que la gente vote, me gustaría. Tendríamos que ver cómo hacerlo. En la final podría ser”, había dicho en LAM, y reconoció que al grabarse con mucha antelación, que exista una definición por parte del público aportaría credibilidad.

Insistente, agregó: “Me gustaría que el público tenga incidencia. Todo el tiempo me decían: ‘está arreglado’. Y creo que tiene que ver con la pasión que genera programa”. Además, dijo que a su entender, deberían eliminar las visitas del exterior que reciben los participantes, de esa forma se agrandaría el aislamiento, ya que los concursantes solo tendrían contacto con los conductores y con los gerentes y jefes del hotel que los ayudan y entrenan en las tareas diarias.

Por su parte, Diego Guebel, presidente de BoxFish, había dicho a Teleshow que también dejaba la puerta abierta a los cambios: “Todos los formatos evolucionan de distintas maneras. Es prematuro todavía poder estimar qué cambios puede tener el formato en futuras temporadas. Lo que pasó en la calle, la opinión de la gente, el fanatismo, las posiciones a favor o en contra de los participantes, son señales de que el público se enganchó con el programa y se apasionó. Siempre la experiencia de una primera edición, la usamos en las siguientes. En cuanto a `el afuera´ si bien no es determinante, estará presente”.

