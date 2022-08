El Hotel de los Famosos: el Chino Leunis propuso un drástico cambio de reglas para la segunda edición

Chino Leunis

A una semana de finalizada la primera edición de El Hotel de los Famosos que dio por ganador a Alex Caniggia, el co conductor del reality Leandro el Chino Leunis, propuso un drástico cambio de reglas de cara a al segunda temporada del programa, que podría alterar las estrategias de los participantes, dejando a un lado la habilidad física que consagró al hijo del Pájaro.

“El tema de que la gente vote, me gustaría. Tendríamos que ver cómo hacerlo. En la final podría ser”, dijo en LAM el compañero de Pampita y reconoció que al grabarse con mucha antelación, que exista una definición por parte del público aportaría credibilidad.

Insistente, agregó: “Me gustaría que el público tenga incidencia. Todo el tiempo me decían: ‘está arreglado’. Y creo que tiene que ver con la pasión que genera programa”. Además, dijo que a su entender, deberían eliminar las visitas del exterior que reciben los participantes, de esa forma se agrandaría el aislamiento, ya que los concursantes solo tendrían contacto con los conductores y con los gerentes y jefes del hotel que los ayudan y entrenan en las tareas diarias.

Martín Salwe y Alex Caniggia en la final de El Hotel de los Famosos

Martín Salwe, quien fuera finalista con Alex habló hace unos días y describió a dicha instancia del juego como “lo menos emocionante” de su vida y agregó: “Me fui triste la verdad, porque después de cuatro meses, de todo el esfuerzo, llegar a la final... Fue como cerrar algo que tenía mucho sentimiento, sin nada”, señaló. Allí Ángel de Brito le preguntó si no se había hecho acreedor a ningún premio por el subcampeonato. “No me dieron algo, nada. Ni una bicicleta, ni un microondas que me vendría bárbaro, ni un souvenir. Nada”.

Al terminar la “H” que lo hizo acreedor de diez millones de pesos, el hijo de Mariana Nannis, que en el programa se puso de novio con Melody Luz, dijo: “Tengo mucha alegría, estoy muy contento. Tantos días, semanas, meses pasándola bien, mal, con sudor, sangre, rencor...Fue una experiencia única, inigualable, que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality me cambió la vida, soy otra persona. Es el primer reality que gano, ¡por fin, la p...madre!”.

Horas antes de la gran final, Diego Guebel, presidente de BoxFish había dicho a Teleshow: “Esta primera edición cumplió y superó las expectativas de la productora en cuanto a la calidad de producción, ejecución de un formato completamente nuevo, desarrollado por nosotros. Entendemos también que cumplió la expectativa de audiencia, de relevancia y de calidad que exige siempre El Trece”.

Sobre si habría segunda edición, había dicho: “Parece que sí, que habrá una segunda temporada del Hotel este año por eso estamos comenzando a contactar algunos participantes que nos interesaran”. Además dejó la puerta abierta a los cambios: “Todos los formatos evolucionan de distintas maneras. Es prematuro todavía poder estimar qué cambios puede tener el formato en futuras temporadas. Lo que pasó en la calle, la opinión de la gente, el fanatismo, las posiciones a favor o en contra de los participantes, son señales de que el público se enganchó con el programa y se apasionó. Siempre la experiencia de una primera edición, la usamos en las siguientes. En cuanto a `el afuera´ si bien no es determinante, estará presente”.

Además, el productor contó que hay varis países interesados en el contenido: “Estamos conversando con varias emisoras de distintos países y también con distribuidores de formatos con alcance global que están interesados en el formato. Dentro de estas conversaciones también hay posibilidades de tener un hub de producción en la locación que estamos usando”.

SEGUIR LEYENDO: