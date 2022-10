Las fotos de la despedida de soltera de María Belén Ludueña en Mar del Plata: sorpresas y paseo en el tren de la alegría

Las fotos de la despedida de soltera de María Belén Ludueña en Mar del Plata

Después de cuatro años de relación de amor, María Belén Ludueña y Jorge Macri están a punto de dar el “sí”. La periodista y el Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires así lo habían anunciado en 2021. Pasarán por el registro civil el 12 de noviembre próximo, y luego harán una fiesta para amigos y familiares.

En pleno preparativos y como antesala de ese compromiso, María tuvo este domingo su despedida de soltera en Mar del Plata, ciudad que la vio nacer y a la que llegó a ser elegida Reina Nacional del Mar cuando tenía 19 años.

Acompañada por amiga y familiares, la periodista disfrutó de una cena y luego vestida de blanco se encontró con muchas sorpresas durante la velada que se extendió hasta horas después de la medianoche en un boliche de la ciudad balnearia.

María Belén Ludueña junto a familiares y amigas

“La pasamos muy lindo, estuvo genial”, dijo la periodista en diálogo con Teleshow. “Nos juntamos en el departamento de mi hermana, todo transcurrió más precisamente en la terraza donde a lo largo de la noche se vivieron varios momentos divertidos”, relató

Ludueña, emocionada por haber disfrutado la velada, contó: “Me pusieron un velo y a determinada hora me pasó a buscar el ´tren de la alegría’ con sus respectivos personajes como Spiderman, el unicornio… y luego fuimos a un boliche en Playa Grande, pero terminamos temprano”.

“Estuvo muy tranquila y me acompañaron mis hermanas, mis cuñadas y amigas, muchas de la infancia. Salió espectacular porque, además, todo fue sorpresa porque yo no sabía nada. Me dijeron ‘tenés que estar en Mar del Plata tal día…’ y ahí se organizaron, hasta el pasaje en avión me sacaron”, describió la periodista.

María Belén Ludueña volverá este martes a la conducción del noticiero de América Noticias Mediodía, que durante el lunes fue llevado adelante por su compañero Guillermo Andino. “Ahora estamos a pleno para el 12N”, completó la periodista que ese día se casará con Jorge Macri.

Sobre la boda, la abogada reveló que la wedding planner será Adela Braun, que su vestido será diseñado por Fabián Zitta y reconoció que, por ahora, luego de dar el sí y estar felizmente casados, no tendrán luna de miel. “La familia de Jorge es muy buena. Imaginate que yo pasé con ellos una pandemia, me hicieron sentir parte de su familia. Es más lo que se comenta de lo que realmente es. La conozco a Juliana. No somos amigas, no te voy a vender algo que no es. Pero ella me ayudó con el casamiento”, había contado semanas atrás cuando estuvo invitada como angelita en LAM.

La romántica propuesta en vivo de Jorge Macri a María Belén Ludueña en Polémica en el bar

El 22 de julio del 2021, la conductora se sentó a la mesa para repasar su trayectoria en el canal y de su inminente compromiso con Jorge Macri, en ese entonces intendente de Vicente López y fue sorprendida al aire con una videollamada.

“Estoy volviendo de La Plata de laburar todo el día pero es un gran momento para preguntarle: ¿Belu, te querés casar conmigo?”, preguntó Macri generando la inmediata alegría y emoción en su pareja, que primero asintió con la cabeza y luego respondió con un “Sí” enérgico y prolongado mientras la sonrisa no se le borraba de su rostro. “Sí, obvio, cómo no. Te amo”, confirmó, mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. “Yo soy muy sensible, obvio que sí. Pueden reírse igual, pero sí”, ratificó María Belén, en medio de la algarabía de sus ocasionales compañeros de piso.

“¿Qué es lo que te enamoró de Belén, aparte de que es hermosa estéticamente”, preguntó Mariano Iúdica, dispuesto a indagar en los inicios de la relación. “Tiene una energía única. La verdad que a mí me completó desde un lugar que yo pensé que ya no tenía”, admitió el primo del ex presidente. “Tengo mucho amor de mis hijos, de mis hermanas, de mi mamá, pero había una parte que pensé que ya no era para mí, que era volver a jugármela en una construcción de pareja”, continuó el hombre fuerte de Vicente López: “Tiene unas ganas de vivir que me llena, es maravillosa”, cerró

