¿Quién es la Máscara?: la identidad de la nueva eliminada confirmó las sospechas

El momento en el que Natalia Oreiro le quita la máscara al pez globo

Este domingo se vivió una noche muy especial en ¿Quién es la Máscara?, el big show de Telefe que conduce Natalia Oreiro. Es que, finalmente, se descubrió quién era la famosa que estaba debajo de Oli, el pez globo, y resultó ser nada más ni nada menos que Guillermina Valdés.

Si bien en el estudio todos se mostraron sorprendidos, para muchos no tuvo el impacto esperado porque ya en las redes sociales se venía comentando desde hace algunos días que muy probablemente ella era la figura que estaba escondida en ese disfraz. De hecho, varios internautas también se preguntaron cuál sería la reacción de Marcelo Tinelli al respecto, ya que se especuló que al conductor no le caería en gracia que su ex participe en el programa que compite directamente con el suyo, Canta Conmigo Ahora.

Lo cierto es que, lejos de toda polémica, Guillermina se mostró agradecida de haber podido participar en este ciclo. “Uno se quiere quedar no porque quiere ganar o competir, sino porque esto es maravilloso. Es como el Carnaval de Venecia, somos todas máscaras que nos cruzamos y son productores divinos, los coaches, son muchos”, expresó, muy feliz. Y cerró: “Tengo un nivel de exigencia muy grande y a veces me tocaba grabar un tema al otro día, y no sabía el registro, mi voz...y a veces no podía como yo quería”.

Guillermina Valdés eliminada de ¿Quién es la Máscara?

En tanto, en esta emisión también se vivió un momento de mucha emoción con Lizy Tagliani, una de las investigadoras que todas las noches trata de descubrir a los famosos que se esconden bajo los distintos disfraces. Aunque siempre trata de aportarle alegría al programa, en esta oportunidad no pudo evitar conmoverse.

Es que la humorista se quebró al ver la interpretación que realizaron los personajes Therry y Luz, que entonaron “Tan solo tú”, uno de los hits más reconocidos de Franco De Vita. Cuando la conductora dio pie a que ella dé los nombres de quienes creía que estaban cantando, la expeluquera expresó entre lágrimas: “No le quiero secar la planta a todos, pero la verdad es que me han hecho emocionar muchísimo. No he tenido unas buenas semanas en este tiempo y la canción habla un poquito de los amores imposibles, y no hay amores imposibles. Lo que nos cuesta es entender que no siempre el amor está presente o está al lado. A veces es energía que nos acompaña, y solo hay que saber identificarlo y disfrutar de esos momentos”.

Lizy Tagliani se emociono en ¿Quien es la Mascara?

En tanto, agregó, visiblemente conmovida: “Me encantó escuchar esta canción y que me ayuden a exorcizar pequeñas tristezas que no me cambien, espero que esto no me saque muchas arrugas, asi que de corazón gracias”. Acto seguido, hubo un fuerte aplauso de todo el estudio a Lizy, el famoso culto bajo el “perro rockero” fue a darle un abrazo en clara señal de apoyo. “Lo que te toque en la vida, tenés que disfrutarlo”, le dijo. En tanto, Oreiro sumó: “Lizy, ¡llevátelo!”. “Sí, me viene bárbaro para remplazar a la Tati”, respondió, en referencia a su perrita, a quien mataron días atrás. “Ah, por la perrita”, apuntó Wanda Nara, apenada. “Por todo en general”, señaló Tagliani.

“Vos sos nuestra alegría y tu energía es hermosa, nos hacés muy bien. Aunque a veces te pasen cosas, cuando llegás acá lo único que nos das es amor y esa energía se siente y se agradece mucho. Debe ser difícil estar siempre de buen humor”, le expresó Natalia. Y Lizy respondió: “Siempre estoy de buen humor, porque soy muy agradecida”. Por último, y fiel a su estilo, cerró a modo de broma: “Wanda dice ´no hay papel´, pero estoy llorando, no me hice encima”.

