Entre lágrimas, Lizy Tagliani contó en sus redes que mataron a su perra: “Lo vi justo pero no pude hacer nada”

"Mataron a la Tati": Lizy Tagliani encontró a su perrita muerta

Lizy Tagliani está pasando un tremendo momento, y compartió su desesperación con sus fans en las redes sociales. Le mataron a una de sus perritas, Tati, que era hija de una de sus más queridas mascotas, la Fruz, una perrita que la acompañó muchos años y falleció hace poco.

Junto a la grabación, donde se la ve muy conmocionada, escribió: “Lo vi justo pero no pude hacer nada”. En poco minutos, la publicación alcanzó muchos mensajes de apoyo y consuelo. “Pobre Tati tan linda. ¡Hacé la denuncia Lizy! Esto no puede seguir pasando”, dice una de sus seguidoras, y le ofrece hacerla viral. “Dios, que tristeza. Abrazo del alma. Los perritos son familia”, dice otra usuaria.

Para Lizy sus perros son su familia, y comparte a diario en las redes las travesuras de cada uno de ellos. Además de dos gatos, tenía seis perros que eran si vida: Fruz, Benito, Tati, Tina, Gerarda y Justo. Todos ellos duermen en su cama, y la acompañan por todas partes.

Hace unos días Benito y Tina aparecieron con cortes grandes, pero afortunadamente superficiales. La actriz sospecha que fue el mismo vecino, que los lastimó al hacerlos pasar para el otro lado.

El desesperado mensaje de Lizy Tagliani por la muerte de su perrita: “Mataron a la Tati”

La semana pasada, Lizy Tagliani había sufrido un accidente automovilístico. El choque se produjo en cadena entre varios vehículos en la autopista de La Plata a Buenos Aires. La actriz afortunadamente salió ilesa, aunque según expresó Daniel Ambrosino en América Noticias “se la notaba nerviosa”.

En el último tiempo, a la actriz y conductora se la ve feliz delante y detrás de la pantalla. Brilla en el ciclo de Telefe que marca otro paso adelante en un recorrido televisivo que no se detiene. Desde su irrupción en 2014, trabajó con Susana Giménez, Marcelo Tinelli y Marley, hasta que le llegó la posibilidad de conducir. Ahora, en la gran apuesta del canal para la segunda mitad del año, explota su espontaneidad y su desparpajo, y deja que brote todo su cholulismo telenovelero con Natalia Oreiro, una de las heroínas de su vida.

Mientras en el plano profesional sucede todo esto, en su vida personal Lizy transita un momento de plenitud y cambios profundos: plena, en pareja y encarando el camino hacia la maternidad. Ese deseo que le apareció hace poco tiempo de manera irrefrenable y que terminó de encenderse en el día a día con su novio, Sebastián Nebot. Ese que llegó luego de algunas tormentas afectivas, que supo esperar su oportunidad, y con quien proyecta convivencia, casamiento y familia.

Lizy Tagliani juntoa su novio Sebastián Nebot

El romance entre ambos empezó a mediados de abril pasado, cuando la conductora presentó en público a su flamante pareja, a quien había conocido de manera virtual. Después de que ella se separara de Leo Alturria, el mendocino decidió viajar a la Ciudad de Buenos Aires para conocer a la humorista. Eso los terminó de enamorar y hace poco tiempo ya están conviviendo. A su vez, los dos sueñan con poder formar una familia.

Hace unas semanas, Lizy Tagliani declaró que tiene un “fuerte deseo” de ser mamá. Y ahora, la comediante está lista para construir otra etapa de su vida junto a Sebastián Nebot, su novio mendocino quien dejó todo en su provincia natal para mudarse con ella a una casa nueva.

“La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, reveló Lizy recientemente. “Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas”, contó en aquel momento.

Asimismo, contó que su amigo Marley fue su consejero en esa materia, ya que puede contarle su experiencia de subrogar un vientre. “Estamos con mucho deseo, pero con tranquilidad. Es un proceso que recién empieza. Tengo la imperiosa necesidad de ser mamá”, dijo. “Llamame mamá, papá, trav trav, Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida me dio, te lo quiero dejar a vos”, le auguró a su futuro hijo en su última visita a PH: Podemos Hablar (Telefé).

SEGUIR LEYENDO: