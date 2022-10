Silvina Escudero relató el vuelo de terror que vivió con otros famosos: “El avión iba a la deriva”

Silvina Escudero recordó cuando tuvo un vuelo de terror junto a otras famosos (Video: "PH, Podemos hablar, Telefe)

“Los que tuvieron un viaje accidentado”. Esa fue una de las consignas que Andy Kusnetzoff trajo en la última emisión de PH, Podemos hablar y que hizo pasar al frente a Silvina Escudero, quien sorprendió al contar una terrorífica anécdota que vivió años atrás durante un vuelo que tomó junto a otros famosos y que casi termina en una tragedia.

“El título que salió en la prensa en ese momento fue: ´Casi mueren todos los famosos en un avión´”, comenzó relatando la bailarina. Y, acto seguido, se explayó: “Estábamos Pedro Alfonso, Paulita Chaves, Zaira Nara, Adabel Guerrero, Flopy Tesouro...Íbamos todos a un evento en Mendoza, subimos, tormenta, estábamos en el aire y directamente el avión era un papel. ¿Vieron que cuando hay turbulencia, el avión va para arriba o los costados? En este caso, el avión iba a la deriva”.

En tanto, continuó con su relato: “Parándonos, era un avión chico, recuerdo ir hasta donde estaba el piloto, abrir la cortinita y decirle: ´¿Qué pasa? ¿qué hacemos?´. Y me respondió: ´Estamos en manos de Dios´”. Entonces, reveló cuál fue su reacción: “Terrible...Agarré a la perra de Zaira, que se llama La China, y, cual psiquiátrica, empecé a acariciarla y decirle: ´No pasa nada, no pasa nada´”.

Silvina Escudero relató en PH, Podemos hablar el terrible episodio que sufrió durante un vuelo con otros famosos (Captura: Telefe)

Impactado por lo que estaba contado, el conductor indagó: “¿Sentiste que vos calmaste a la China o la China te calmaba a vos?”. “La China me calmó a mí”, respondió sincera Escudero. “¿Y empezaron a gritar, infidelidades, cosas?”, siguió preguntando Kusnetzoff. “No, pero me acuerdo que una tenía pastillas para que nos vayamos tranquilizando todos, tipo clonazepam”, concluyó Silvina, aunque no quiso revelar el nombre de esa persona.

Lo cierto es que esta tensa anécdota fue reproducida en el Instagram de Telefe, donde las celebridades involucradas no dudaron en comentar el posteo. “Dios Mio…Todavía no lo supero”, expresó Chaves al recordar el episodio, y Escudero avaló el mensaje con un “me gusta”. Zaira, por su parte, lo afirmó: “Seeeee ¡como olvidarlo!”, y la hermana de Vanina le respondió con emojis de caras gritando de miedo.

Los comentarios de Paula Chaves y Zaira Nara sobre aquel vuelo de terror junto a Silvina Escudero (Instagram @telefe)

A fines de agosto, la bailarina había sido noticia al contraer matrimonio con su novio Federico, luego de varios años de relación. Frente a sus familiares y amigos íntimos, la pareja dio el “sí” y luego lo celebró en un restaurante de la localidad Rincón de Milberg, donde asistieron alrededor de 80 invitados.

Sin embargo, en ese entonces llamó la atención que a la hora de atender a la prensa y de posar para los flashes, ella estuvo sola en la habitual postal de los recién casados y la libreta de matrimonio, lo que generó diversos comentarios. “Él no es el del medio, están pidiendo un montón”, explicó la protagonista con una sonrisa a los fotógrafos presentes en el lugar que requerían del novio para retratar el anhelado momento. Finalmente, la tan mentada foto apareció para completar el álbum de recuerdos de un día inolvidable.

Ese día, la novia apostó por un conjunto blanco de tres piezas: blazer, pantalón palazzo con tajo lateral y un top de encaje con cintas cruzadas. Además complementó el look con stilettos clásicos del mismo color, y como peinado apostó por una cola tirante con bucles en las puntas. Federico, por su parte, optó por un estilo elegante sport: un saco de paño marrón, camisa blanca, jeans chupin y zapatillas blancas.

