Juana Viale enfrentó las críticas y volvió a cortarse el pelo en apoyo a las mujeres de Irán

La reflexión de Juana Viale tras las criticas que recibió por cortarse el pelo en apoyo a las mujeres de Irán (Video: Almorzando con Juana Viale, El Trece)

“¡Por la libertad!”. Con esa frase, y sumándose al gesto que varias actrices internacionales estaban haciendo en apoyo a las mujeres de Irán, el jueves pasado Juana Viale decidió cortar su pelo y mostrarlo en sus redes sociales. Lo hizo para visibilizar las atrocidades que el régimen de ese país está haciendo con las ciudadanas que decidieron luchar por sus derechos, luego de la muerte de Mahsa Amini, una joven de origen kurdo de 22 años que murió el 16 de septiembre, tres días después de haber sido arrestada por la policía de la moral por incumplir el estricto código de vestimenta femenino.

En este contexto, la nieta de Mirtha Legrand recibió algunos comentarios desafortunados, que la cuestionaban por frivolizar el tema y hasta marcaban que solo se había cortado un pequeño mechón. En este sentido, uno de los que la defendió fue Jorge Rial, quien apuntó: “Cuando lo vi por primera vez dije: ‘¿Lo agarró como un desafío de Tik Tok, como algo frívolo?’ Y después vi la cantidad de críticas qué hay. Pero también digo: ‘¿No será porque es Juanita?’. Si se hubiera cortado el pelo otra actriz ‘más seria’ por ahí dirían: ‘¡Mirá qué bien cómo se solidariza!’. Lo digo y por ahí yo tengo una mirada prejuiciosa sobre Juanita, debo reconocerlo, pero me la tengo que sacar… Y arranqué con esa mirada…y viéndolo y pensando, dije: ¡Para! Lo hizo Laura Novoa y no vi tantas críticas”.

En tanto, este domingo la conductora fue por más y utilizó su programa en El Trece para enfrentar las críticas de los haters. “El otro día me sumé a un simbolismo que se está haciendo por la pérdida de la vida de esta chica de 22 años en Irán y quiero explicar porque a veces la gente malpiensa”, comenzó expresando. Y se explayó: “No importa cuánto uno se corte el pelo, por mucho menos a una chica le quitaron la vida, por no usar correctamente el velo. Yo lo hice de una manera súper solidaria para visibilizar algo que sucede en un país donde en los años 70 era totalmente occidental: las mujeres usaban pollera, bikini...como acá. Hoy en día no tienen la opción de usar un abrigo por arriba de las rodillas, no pueden usar un jean ajustado, no pueden decidir si cortarse el pelo o no. Y a esta chica, la agarró la policía de la moral y la terminando matando con un golpe en la cabeza”.

Juana Viale, comprometido en visibilizar la lucha de las mujeres en Irán (Captura: El Trece)

“A veces pasan tragedias terribles que son despertares y, a partir de esta situación, las mujeres iraníes, totalmente negadas de cualquier libertad de elección de vida, comenzaron a manifestarse. Yo lo hice para acompañar y me llamó poderosamente la atención que las mayores críticas que tuve fueron de mujeres, lamentablemente. Cada vez que me decían algo, yo les decía: ‘Si te pareció mucho o poco lo que me corté, sumate a la causa, visibilicemos”, continuó, en tono serio. En tanto, Mercedes Ninci y Pamela David, que también estaban presentes en la mesa, coincidieron con el pensamiento de la conductora.

Lo cierto es que, para reforzar su compromiso con la causa, Juana redobló la apuesta. “Lo voy a volver a hacer, ¿me traen una tijera?”, le pidió a la producción. Y, minutos más tarde, cumplió con su promesa. “Voy a reivindicar nuevamente a las mujeres, a mí el pelo me crece, no me molesta. Es un gesto”, expresó ante el aplauso de todos en el estudio. Por su parte, Ninci también aportó lo suyo: “Pasame la tijera que yo también me lo corto”. “Me parece súper importante apoyarnos”, concluyó Juana.

