El desgarrador mensaje de Ana Rosenfeld al cumplirse el primer aniversario de la muerte de su marido

Ana Rosenfeld y Marcelo Frydleswski

La vida de Ana Rosenfeld cambió para siempre en 2021, cuando recibió la peor noticia, esa que nunca esperó escuchar. La vida de su marido, Marcelo Frydleswski, se apagaba y debía despedir al hombre que la acompañó los últimos 36 años de su vida. “Mi corazón está partido al medio y el único consuelo es saber que luchaste hasta que tu cuerpo dijo basta. Nunca te vas a ir de nuestro lado. Me diste el amor que jamás imaginé que existiera”, escribió la letrada en su cuenta de Instagram para dar la noticia del fallecimiento del padre de sus hijas, tras permanecer un mes y medio internado en una clínica de Miami a raíz de una complicación en su cuadro de coronavirus.

A un año de esa fecha fatídica, la abogada decidió recordarlo y contó cómo es su vida actual sin su presencia física. “Mi querido amor, hoy se cumple el primer año de nuestra separación”, escribió en un posteo junto a una foto juntos, y agregó: “Te extraño en cada cosa que veo, en cada lugar que visito, en cada rincón de mi ser. La luz y el sol ya no brillan como antes”.

Ana Rosenfeld y Marcelo Frydleswski en Dubai. Formaron una familia y compartieron 36 años juntos

Cabe recordar que Ana y Marcelo habían viajado a Estados Unidos para ver a sus hijas y nietos, que viven en Miami, y cuando se hisoparon para emprender su regreso a Buenos Aires, dieron positivo de COVID-19. La abogada transitó el virus sin problemas, pero su marido tuvo que ser internado por una complicación en su cuadro, y desde entonces, ella se había refugiado en sus afectos y no dejó de rogar por un milagro. Durante los primeros días, debido a los protocolos vigentes por el coronavirus, no pudo pasar a verlo a a sala, solo podía ir hasta la puerta del sanatorio donde a diario los médicos le brindaban los partes médicos, que eran cada vez más desalentadores, hasta el triste desenlace del fallecimiento del empresario.

“¿Cómo te dicen que estaba muriendo?”, le preguntó Ángel de Brito en su debut como panelista. “Eso fue cruel”, admitió ella y siguió: “Al principio no me dejaban ir más que un ratito aunque estaba en terapia común. El 22 de septiembre me llamaron para decir que le quedaban horas de vida y me fui a despedir de él. Lloré, grité porque me dijeron que se estaba yendo y duró. Duró hasta le 9 de octubre. Se dieron cuenta que me habían hecho un daño diciendo que le quedaban horas y me dejaron ir dos veces al día. Iba un rato a al mañana y a la tarde, todos los días. Le cantaba, le hablaba, las boludeces que le habré dicho, del día a día, de los mensajes y el cariño, que qué hacía con las camisas y la valija. El 9 de octubre a las cinco y media de la madrugada suena el teléfono y dije... nunca te imaginas. Era del sanatorio y el médico con un inglés muy difícil me dijo por teléfono: ‘Marcelo se acaba de ir’. Largué en llanto, impotencia porque siempre tenés la ilusión del milagro. Yo le pasaba audios y canciones que le habían bien al corazón”.

La familia completa, en Miami

En el 2016 y para celebrar los 31 años de amor, viajaron a la India. “Él programó todo, con una agencia de turismo del 20 de febrero al 20 de marzo. Nos alojamos en hoteles hermosos, antiguos palacios que los maharajás ya no pueden mantener. Estuvimos 3 semanas en la India y una en Maldivas y Sri Lanka. Volvimos por Doha, Qatar, que me resultó fascinante”, había contado a Gente sobre el viaje que hicieron juntos, uno de los más reveladores que compartieron.

Ambos se conocieron en la facultad cuando ella era muy joven (a los 20 ya se había recibido de abogada), pero en ese momento no pasó nada. Tiempo después, cada uno se casó y, una vez divorciados, se reencontraron. A los dos años quedó embarazada de Pamela y a los tres, de Stephanie, que también son abogadas.

SEGUIR LEYENDO: