Vanina Escudero recordó el duro momento de su internación y reveló cuál es la enfermedad crónica que padece

Vanina Escudero vivió un duro momento hace exactamente un año, cuando tuvo que ser internada de urgencia en la Clínica Olivos de Buenos Aires, donde tuvo que ser operada tras detectarle un folículo hemorrágico. En las últimas horas, la bailarina recordó en sus redes sociales este duro momento que tuvo que vivir a fines del 2021 y lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

“Se cumple 1 año de aquel día en que me encontré teniendo que operarme de urgencia por un cuadro incierto. Me sacaron vesícula y apéndice y gracias a la inquietud profesional del cirujano, exploraron todo el abdomen notando anomalías que mandaron a analizar”, comenzó Escudero en un extenso posteo en sus redes.

Luego, la bailarina prosiguió: “Hoy, tengo muchas más certezas que entonces, porque eran todas incógnitas. Las respuestas tardaron en llegar. Pero arrojaron luz”, sentenció Vanina.

En el mismo posteo donde recordó su internación hace un año, Vanina Escudero reveló cuál es la dura enfermedad que padece y que a los médicos les costó ponerle nombre: “Hoy, me animo a ponerle nombre: mi diagnóstico es Endometriosis, una enfermedad silenciosa y crónica con la que sangrás por dentro. 1 de cada 10 mujeres la padece y, en promedio, el diagnóstico tarda 8 años en llegar. En todo ese tiempo, vas perdiendo calidad de vida”, reveló.

La publicación de Vanina Escudero

“Vi mi fertilidad comprometida cuando hoy sé que ese era mi impedimento. Lamentablemente, mi diagnóstico llega con una doble cirugía de urgencia que agradezco trataron con la idoneidad y profesionalismo que merecía”, aseguró la bailarina.

En el final de la publicación, la actriz expresó palabras de agradecimientos hacia los médicos que la internaron, operaron y cuidaron durante todo el proceso y les pidió a las mujeres que la siguen que se hagan chequeos y que cuiden su salud: “Mujeres, no nos conformemos con respuestas que no cierran: busquen y consulten. Los miedos están, pero se los combate!”.

Recordemos que en 2020, Álvaro Navia y Vanina Escudero decidieron comenzar con una nueva etapa en sus vidas junto a dos hijos, Benicio y Joaquina: la pareja decidió apostar por una mudanza familiar al Uruguay, tierra natal del humorista. De esta forma, Álvaro renunció al ciclo Polémica en el bar (América) para formar parte de la versión local de Polémica... y también de La peluquería de Don Mateo.

“Era el cambio que estábamos buscando. Queríamos estar más tranquilos y no estar preocupados todo el tiempo viendo las mismas noticias por la tele: que no llega esto o que no llega lo otro... Este fue un cambio planeado. Mi mamá vive en otra provincia y queda a una hora. Yo vivo en Canelones, al lado de Montevideo, y acá está todo abierto, se puede salir a caminar. Obviamente, no tenés toda la locura hermosa infernal que existe en Buenos Aires, pero si querés estar tranquilo, lo tenés”, dijo Navia en ese momento al dar más detalles acerca de su rutina.

A la vez, y ya inserto en la televisión uruguaya, Navia trazó una comparación entre la producción audiovisual uruguaya con la que se realiza en Argentina: “Para mi Argentina fue todo, me dio todo. Yo entré en Videomatch cuando en los pasillos te cruzabas a Susana, a Tinelli, a Arturo Puig. Me dio amigos, me dio trabajo y me dio lo más importante de mi vida que es mi familia”, definió el humorista que se volvió popular con su personaje “Waldo”.

“Ahora Uruguay mejoró mucho y creció en su televisión, en sus producciones. Yo crecí mirando televisión argentina y, de hecho, la televisión uruguaya creció de la mano de tener programadores y productores argentinos. Esto va de la mano, además, con que mejoró la calidad de vida uruguaya”, cerró Álvaro.

