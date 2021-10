El dolor de Ana Rosenfeld tras la muerte de su esposo: “Mi corazón está partido al medio”

Ana y Marcelo junto a sus hijas y nietos (Foto: Instagram)

La triste noticia fue confirmada en la madrugada del sábado: tres permanecer un mes y medio internado en una clínica de Miami a raíz de una complicación en su cuadro de coronavirus, murió Marcelo Frydlewski, el esposo de Ana Rosenfled. El empresario y la abogada habían estado juntos durante treinta y seis años, durante los cuales nacieron sus dos hijas, Pamela y Stephanie. Juntos constituían uno de los matrimonios más sólidos del ambiente.

“Mi corazón está partido al medio y el único consuelo es saber que luchaste hasta que tu cuerpo dijo basta. Nunca te vas a ir de nuestro lado. Me diste el amor que jamás imaginé que existiera. Las palabras de nuestras hijas lo dicen todo”, escribió la letrada en su cuenta de Instagram. Y acompañó el posteo con las capturas de las dedicatorias que sus herederas habían publicado en la misma red social.

El conmovedor posteo de Ana Rosenfeld tras la triste noticia de la muerte de su marido

Junto a un video en el que se ve a Frydlewski ensayando junto a Valeria Lynch el tema Pienso en ti, que se animó a cantar para su casamiento, Pamela escribió: “Pienso en vos PAPÁ. No me alcanzan las palabras para decir lo que sos en mi vida; me enseñaste todo y mucho más, nos formaste con amor, alegrías y sabiduría. Junto a mamá nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener”, señaló la hija mayor en un sentido posteo. Y agregó: “Sos enorme papá, luchaste hasta el último minuto, te amo eternamente, y no se cómo voy a seguir sin vos, pero sé que siempre me vas a guiar como lo hiciste hasta hoy. Volá alto papá”, cerró la joven, que de inmediato recibió el pésame y todo el afecto de sus seguidores en este día tan difícil.

El sentido posteo de Pamela, una de las hija de Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski (Instagram)

Stephanie eligió despedir a su padre con una foto en la que se lo ve en plenitud. Sonriente, al pie de una piscina, disfrutando de la vida, como tantas otras veces, y compartió su dolor con conmovedoras palabras: “Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir, disfrutaste más de lo que se podía. No te privaste nunca de nada, formaste la familia que todos queremos formar, viviste como pocos y luchaste como ninguno”. Invadida por la tristeza, continuó con una descripción de las cualidades de su padre: “El que todo lo puede y todo lo sabe, el que admiro mas que a nadie en el mundo. Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo”.

El recuerdo de Stephanie para su padre Marcelo (Instagram)

“Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre. Y yo tu Supergirl, como una de las ultimas palabras que me escribiste. Te amo con todo mi corazón, volá alto papi, que acá te vamos a extrañar y necesitar mucho”, cerró.

Cabe recordar que Ana y Marcelo habían viajado a Estados Unidos para ver a sus hijas y nietos, que viven en Miami, y cuando se hisoparon para emprender su regreso a Buenos Aires, dieron positivo de COVID-19. La abogada transitó el virus sin problemas, pero su marido tuvo que ser internado por una complicación en su cuadro, y desde entonces, ella se había refugiado en sus afectos y no dejó de rogar un milagro. Los partes médicos fueron cada vez más desalentadores, hasta el triste desenlace del fallecimiento del empresario.

