Luis Ventura y Marcela Tauro recrearon una vieja pelea de Intrusos (Instagram)

Hace ya diez años, Luis Ventura y Marcela Tauro protagonizaron una acalorada pelea en Intrusos que terminó con un exabrupto de la periodista. “Andá a cag...”, le dijo la panelista histórica del ciclo de espectáculos de América a su compañero, que en ese momento estaba reemplazando a Jorge Rial en la conducción del programa, antes de abandonar el estudio.

Corría el mes de julio del año 2012. Mientras Ricardo Fort y Vanesa Carbone hablaban de la polémica salida de Erika Mitdank de Fort Night Show, Tauro cuestionó unos comentarios despectivos que la invitada había hecho en referencia a la ex novia del chocolatero. Y ésta, intentando validar su opinión, sugirió que el conductor del ciclo le había ofrecido a ella la silla de la periodista en el panel del ciclo.

Así las cosas, la discusión fue subiendo de tono. Y, al no poder controlarla, Ventura se desesperó y les pidió que resolvieran su conflicto fuera de cámara. “Hacen el programa ustedes, entonces. Porque a mí me están dando otra orden acá. Entonces, cada uno hace lo que se les canta las pelo...Estoy al frente yo de un equipo”, dijo Luis levantando la voz. Y Tauro no se quedó callada. “Bueno, perdoname una cosa, yo tampoco tengo por qué soportar que me vengan a faltar el respeto”, le dijo al tiempo que abandonaba el piso.

“Pero por eso...”, insistió Ventura. Y, caminando a paso firme en dirección a la puerta de salida, Marcela agregó la frase que quedó grabada en el inconsciente colectivo: “Andá a cag..., te digo la verdad”. Entonces y para poner paños fríos a la situación, Luis pidió un corte.

Luis Ventura y Marcela Tauro en su histórica pelea de 2012 (Intrusos)

La realidad, sin embargo, es que la pelea no pasó a mayores. A la vuelta de la tanda publicitaria, Tauro ya estaba en su lugar. Carbone se había retirado por pedido expreso de Fort, que la suspendió de su programa por su “desubicación”. Y Ventura aceptó las disculpas de Marcela, quien se fundió con él en un abrazo. Sin embargo, el momento fue icónico para la televisión argentina y, en los últimos días, terminó convirtiéndose en viral en Tik Tok.

Lo cierto es que, este viernes, el conductor de Secretos Verdaderos estuvo como invitado en el programa que actualmente conduce Flor de la V. Y, a instancias de los panelistas del ciclo, aceptó recrear junto a Tauro aquella pelea. Las imágenes fueron registradas por Maite Peñoñori, Nancy Duré, Virgina Gallardo, Pablo Layus y el locutor Héctor Rossi. Y, aunque en los primeros intentos les costó seguir sus propias palabras, finalmente pudieron obtener el resultado deseado.

Cabe recordar que, en ese mismo día, la conductora del ciclo les pidió perdón a sus panelistas por una cuestionable actitud que había tenido el día anterior. “En primer lugar, le quiero pedir disculpas a mi compañera Nancy Duré, y a mi compañera Marcela Tauro”, afirmó Florencia, muy arrepentida. Luego, explicó el motivo por el que reaccionó así: “En el fragor del vivo, yo tengo una cucaracha donde me van diciendo por dónde llevar el programa. Tal vez uno tiene ciertos modos que no manejé ayer y les quiero pedir disculpas a las dos”.

En ese momento y luego de que las periodistas dieran por cerrado el tema, se escuchó la voz en off de Ventura que mientras esperaba detrás de cámara le gritaba en tono de humor a Tauro: “¡A mí no me pediste disculpas cuando me mandaste a cag...!”.

SEGUIR LEYENDO: