Flor de la V les pidió disculpas a Marcela Tauro y a Nancy Duré luego de enojarse con ellas al aire

La furia de Flor de la V con Marcela Tauro y Nancy Duré

En los programas en vivo de la televisión abierta pueden pasar todo tipo de situaciones. En la emisión de este jueves, hubo un episodio incómodo entre Flor de la V y dos panelistas cuando estaban debatiendo sobre un nuevo escándalo mediático entre L-Gante, Tamara Báez y Wanda Nara en el ciclo de espectáculos Intrusos (América). La influencer se había quejado porque en su casa estaban faltando zapatillas, un auto y una moto.

“¡Momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando!”, se quejó la presentadora, muy enojada con sus compañeras. Luego de unos minutos, Flor volvió a quejarse por el comportamiento de las panelistas: “Hoy parece que no estuviera. Parece que no estuviera, es una cosa de locos. Me encanta. Vamos a escuchar el audio de Wanda..”.

Este episodio incómodo no pasó inadvertido y tuvo bastante repercusión en las redes sociales y en otros programas del canal América, como en LAM. El conductor Ángel de Brito les preguntó a sus panelistas: “¿Qué le pasaba hoy a Flor que estaba como loca? Leí en las redes que otra vez hizo callar a todo el panel”.

Yanina Latorre le respondió: “Fue un momento muy incómodo. Yo lo estaba viendo. Tauro no habló nunca más y tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo me levanto y me voy si me pasa eso”. De esta manera, hizo referencia a la actitud de la periodista que optó por quedarse callada tras la reacción de Florencia.

La furia de Flor de la V con sus panelistas

Al enterarse de los comentarios negativos sobre lo que había pasado, la conductora decidió volver a ver el programa para repasar lo que había ocurrido. Luego de analizar el video de forma detallada, decidió pedir disculpas a sus compañeras del panel apenas arrancó la emisión del viernes.

“Antes de empezar con este programa, me gustaría tomarme esta licencia, la verdad es que no lo había hablado con la producción, pero ayer hubo un episodio acá al aire y por las dudas quería aclarar unas cosas...”, afirmó Florencia.

“En primer lugar, le quiero pedir disculpas a mi compañera Nancy Duré, y a mi compañera Marcela Tauro”, afirmó Florencia, muy arrepentida. Luego, explicó el motivo por el que reaccionó así: “En el fragor del vivo, yo tengo una cucaracha donde me van diciendo por dónde llevar el programa. Tal vez uno tiene ciertos modos que no manejé ayer y les quiero pedir disculpas a las dos”.

“Yo estuve viendo el programa ayer, y tenemos un programa que sale al aire y otro que sale por la cucaracha. Estamos haciendo un programón, un éxito tremendo acá en Intrusos que disfruto con cada uno de mis compañeros. No quiero que se empañe ni que digan cosas que no son ciertas. Es un grupo hermoso”, agregó la conductora mientras sus colegas la escuchaban atentamente.

“Son puteadas de aire, o sea, choques que tenemos porque todos estamos así...”, comentó Marcela Tauro. Flor le contestó: “Todo pasa porque nos está yendo brutal”. Al final, la periodista le dio la mano a la conductora y aseguró: “Por eso, era lamentable que se embarrara. Gracias”.

