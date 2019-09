Valentina Godfrid: – Un día estábamos tomando un vino y yo le digo: "mi amor, tendríamos que hacer algo para que la gente se empiece a sentir bien con quien es". A mí me costó tanto salir del closet, aceptarme, perdonarme porque se me habían cruzado muchísimas cosas por la cabeza que no entendía. Tuve muchas culpas hasta entender el proceso de liberación, digamos y entender que para mí era más importante poder ser libre que cualquier otra cosa porque también, en algún momento, comenzó a afectar mi salud y otras cosas y dije: "Gorda, tenemos que hacer otra cosa con la capacidad de comunicación que tenemos por ser actrices, para que la gente sea libre". Y ahí ella me propuso, me dice: "¿Por qué no hacemos un canal de YouTube"; y dije : "Me encanta". Nunca se me hubiese ocurrido. Nosotras siendo actrices estábamos siempre esperando que nos llamara un productor para poder comunicar o lo que fuera y esto fue increíble porque nos convertimos en nuestras propias productoras. Y ella me explicó: "Vos imaginate la libertad que vamos a tener. Nadie nos va a tener llamar, vamos a poder producir a nuestro horario, poder hacer lo que queramos, el contenido, vamos a poder hablarle a la gente que queremos.