El nuevo eliminado de ¿Quién es la Máscara? sorprendió a todos

El momento en el que Natalia Oreiro está a punto de descubrir la identidad del cíclope (Video: Telefe)

Este domingo se vivió una nueva revancha en ¿Quién es la Máscara?, el big show de Telefe que conduce Natalia Oreiro. Pero, a diferencia de las anteriores, en esta emisión los famosos que se ocultan bajo los disfraces compitieron en duplas, lo que le dio un condimento especial porque ninguna de las figuras conocía la identidad de la otra con la que le tocó cantar. Luego, los integrantes de las parejas que no eran elegidas por los investigadores, debían entonar otro tema, pero ya en esa instancia de forma solista. Hasta que, finalmente, el público debió votar quién sería el que se quitaría la máscara.

En esta ocasión, el eliminado resultó ser Urta, el cíclope, y el que se escondía debajo era nada más ni nada menos que Yayo Guridi. “Nos dimos el lujito de cantar un par de temazos de los 80, de cantar en inglés...Se agradece muchísimo el cariño del público. Era un morbo saber quién estaba debajo del traje. Me divertí mucho, estuvo de 10, bárbaro. Aparte es como un sauna móvil, o sea que te desintoxicás de paso”, bromeó el humorista. Y agregó: “Me hubiera gustado bailar aunque se aun poquito más con ustedes, pero por ahí no los veía, casi que no ves con la máscara”. “Vamos a extrañar mucho al cíclope, era uno de los más queridos”, lo despidió la anfitriona.

Yayo era el famoso que se escondía debajo del disfraz de cíclope en ¿Quién es la Máscara?

Ninguno de los cuatro investigadores había adivinado su identidad: Roberto Moldavsky había dicho que era Ulises Bueno, Wanda Nara había arriesgado que era La Mole Moli, Lizy Tagliani creyó que era la Mona Jiménez y Karina la Princesita estaba segura que era el Mono de Kapanga.

En primera instancia, el ex Videomatch había entonado “Rezo por vos” junto Pecas, la hamburguesa. Y más tarde, cantó “One”, el célebre tema de U2. Sn embargo, pese a su gran actuación, no logró convencer a los investigadores y tampoco al público que estaba en el estudio.

El último jueves el famoso eliminado había sido Fabián Cubero, que estaba bajo el disfraz de Cambiazo, el camaleón. Al descubrirlo, la conductora le pidió que se hiciera el canchero ya que “atrás de cámara hizo de todo”. “Canté, ponele que sí”, se rió el exfutbolista de su performance y confirmó que solo Mica Viciconte sabía sobre su incursión en el ciclo de Telefe: “En mi casa no sabía nadie, solo ella más que nada porque desaparezco tres o cuatro horas, pero las nenas (Allegra, Sienna e Indiana sus hijas con Nicole Neumann) no saben, lo van a ver ahora. Fue una experiencia nueva, con todo escondido, venía en un remis con la máscara puesta para que nadie viera”.

Luego, confesó que hasta le negó en la cara a su mamá estar en el programa: “Mi vieja me dijo, ‘ayer estuvo el camaleón y dos dijeron que eras vos’, me contó y le dije que no, que no me daba el tiempo, que trabajo en Vélez y no pedo”. “Ángela disculpanos”, pidió entonces la anfitriona del ciclo. “Los veo a ellos, a mis viejos y me doy cuenta que el programa es algo importante, es divertido y le sacamos una sonrisa a la gente, y ahora se van a poner contentos cuando me vean”, agregó Poroto antes de despedirse.

