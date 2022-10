Zeta Bosio festejó su cumpleaños a lo grande: “Estoy feliz de tenerlos en este momento de la vida”

Zeta Bosio festejó su cumpleaños en Miami

“Estoy feliz de haber podido juntarlos a todos, estar así reunidos y tenerlos acá en este momento tan lindo de la vida”, dijo Zeta Bosio en la noche del sábado, antes de brindar por su cumpleaños número 63. Y enseguida, mirando a su compañera desde hace 15 años, Estefanía Iracet, con quien tuvo a su hija Anastasia, agregó un sentido: “Gracias amor”.

El ex bajista de Soda Stereo reunió a más de treinta invitados en el restaurante Mess, de Miami Beach, entre los que se encontraban varias personalidades de la industria musical y grandes amigos como el RRPP Gaby Álvarez, además de su pareja que fue la encargada de organizar cada detalle del festejo. Y pudo disfrutar de la inolvidable velada en la que no faltó ni la música ni la buena comida.

Zeta Bosio junto a su esposa, Estefanía, y su hija Anastasia (Daniela Abarca)

El menú elaborado por el chef Facundo Kairuz, que comenzó su carrera en Argentina y Uruguay pero desde hace años trabaja en los Estados Unidos, estaba compuesto por focaccia casera y burrata con cebolla caramelizada de entrada, un aperitivo de bastones de polenta y chorizo casero y ravioles rellenos de calabaza y bife de chorizo con puré de papa y chimichurri como plato principal. La torta, en tanto, fue elaborada por Mariana Cioffi, de Cakes Markers, y tenía forma de bajo, el instrumento que el músico tocaba en la banda liderada por Gustavo Cerati.

El bajista se mostró feliz de poder juntar a sus amigos (Daniela Abarca)

En diciembre del año pasado, Zeta había celebrado el cumpleaños número 34 de su esposa también en esa localidad de La Florida donde se encuentra radicado. Estefanía y Bosio tuvieron un intenso romance hasta que se casaron en octubre de 2010. En 2014, ella quedó embarazada. “Tuve que dejar mi trabajo de modelo para acompañar a este señor... Y ahora no pienso cambiar. Quiero ser una mamá rockstar y que Anastasia venga con nosotros de gira”, había asegurado en esa oportunidad la joven en una entrevista con revista Gente.

Estefanía fue la encargada de organizar el festejo (Daniela Abarca)

El artista ya tenía cuatro hijos de un matrimonio anterior: Simón, Tobías, Juan y Jaime. Sin embargo, estaba muy ansioso de tener una nena para darse el gusto de malcriarla. “Quiero ser un papá presente. Por eso me bajé de una gira que iba a hacer con una banda, para estar a full con Estefi durante todo su embarazo”, había dicho Zeta previo a la llegada de su hija.

Los invitados fueron recibidos por el RRPP Gaby Álvarez (Daniela Abarca)

Así las cosas, el músico y su esposa lograron un equilibrio perfecto entre la familia y el trabajo. “Estefi hoy es mi mánager. Ahora me hace facturar muy bien y me cuida con mucho amor. Yo también la cuido... Nosotros no le damos bola a los 28 años que nos llevamos. No lo sentimos antes, y mucho menos ahora. Somos simbióticos y nos une todo el amor que nos tenemos”, había declarado Zeta.

Cabe recordar que hace pocas semanas, el músico presentó su nuevo proyecto llamado Hit-Me, que se trata de una plataforma para dar exposición a nuevas bandas latinas. “Es una manera de devolverle a la música un poco de lo mucho que me ha dado”, había declarado entonces Bosio. Y señaló: “He perdido la cuenta de cuántos artistas se han acercado a mí y me han dado su música, como si el hecho de que que yo haya logrado éxito me diera una varita mágica para ayudarlos. La verdad es que nadie tiene la fórmula secreta para eso, pero sí que con este proyecto puedo darles la atención de las personas adecuadas, que es el primer paso”.

