La desconocida admiración de Emily Ratajkowski, la supuesta nueva novia de Brad Pitti, por Angelina Jolie

Angelina Jolie, Emily Ratajkowski y Brad Pitt

Los rumores de romance entre Emily Ratajkowski y Brad Pitt surgieron hace un par de semanas, cuando trascendió que habían cenado juntos en un restaurante de París. Ambos mantienen un bajo perfil y son reservados a la hora de oficializar una relación. Sin embargo, la versión fue confirmada por el sitio Page Six, y aunque aclararon que se trata de un incipiente vínculo, existen llamativas coincidencias entre ambos, y ciertas declaraciones de la supermodelo sobre Angelina Jolie, vistas en retrospectiva, generan revuelo.

Ratajkowski tiene 31 años y nació en Londres, pero sus padres se mudaron a Estados Unidos cuando era una niña y creció en San Diego, California. También tiene nacionalidad polaca, y pasaba las vacaciones de verano en Mallorca. Aunque su familia no estaba convencida de que se dedicara al mundo del modelaje desde tan temprana edad, a los 14 años fue seleccionada por la agencia Ford Models, y desde entonces, su carrera despegó hacia las marcas internacionales. Esta semana subió a la pasarela de Versace y compartió el detrás de escena junto a sus reconocidas colegas, Gigi Hadid e Irina Shayk.

Siempre le interesó el mundo de la actuación, y su debut fue en la serie iCarly en el papel de Tasha en dos episodios. Más tarde llegó una oportunidad en el cine, con la película Perdida, en la que se puso en la piel de la amante de Ben Affleck. También fue elegida para participar en distintos videoclips, como “Blurred Lines” de Robin Thicke, o en “Love Somebody” de Maroon 5.

Emily Ratajkowski en un desfile de Milan, Italia, de la colección de Versace

En 2014, cuando empezó a llamar la atención el rápido ascenso de su carrera, brindó una entrevista a la revista S Moda -de el diario El País-, y allí realizó una confesión sobre su deseo de compaginar interpretación con modelaje. “Estoy intentando encontrar un equilibrio; si poso en una campaña de bañadores en plan sexy, después trato de elegir un trabajo con más estilo. También en el cine busco interpretar papeles importantes. No pretendo ser una modelo que sale en películas, ni una actriz que solo hace campañas de publicidad”, comentaba.

Cuando le preguntaron a qué actrices admiraba como íconos a seguir, el primer nombre que mencionó fue el de Kate Winslet, pero después puso como ejemplo nada más y nada menos que a Angelina Jolie. “Hizo mucho cine de acción y películas comerciales, y eso le permitió participar en proyectos arriesgados, otros independientes e incluso producir, que es algo que también me encantaría hacer”, argumentaba. Pero eso no es todo: en agosto de 2021 la modelo deslumbró con un vestido largo negro con tajo a la altura de la cadera en la gala de UNICEF de LuisaViaRoma en Capri, Italia, y en ese entonces creyeron que estuvo inspirado en el atuendo que lució Jolie en la alfombra roja de los Oscar de 2012, que dejó una de sus piernas al descubierto.

Brad Pitt y Emily Ratajkowski fueron vistos juntos

Pasiones en común

La modelo es que es una apasionada por el arte, aficionada por el diseño y la decoración, y realizó un curso de cerámica para poder hacer sus propias piezas. Cabe recordar que Pitt en su primera entrevista -concedida a la revista GQ- tras divorciarse de Jolie, confesó que había empezado clases de alfarería: “Estoy trabajando con arcilla, yeso, barras de refuerzo, madera, solo trato de aprender los materiales”. En sintonía con el amor por las obras de distintos artistas, agregaba: “Creo que fue Picasso quien habló sobre el momento de mirar un objeto que después se graba en el lienzo, que ahí es donde sucede el arte; para mí está siendo un momento de sentir emoción al alcance de mi mano”.

Otra faceta que representa a Ratajkowski y se encarga de transmitir a sus casi 30 millones de seguidores de Instagram, es una firme postura frente a los haters cuando alguno critica sus curvas o algún aspecto de su vida. Ha defendido a diferentes personajes públicos cuando fueron criticados en las redes sociales. Cuando Kim Kardashian publicó una foto desnuda confesando que no tenía nada que ponerse, Emily publicó la misma imagen reclamando la libertad de que cada uno haga con su cuerpo lo que desee en cada momento.

Hace poco se refirió a los “comentarios horribles” que hicieron en sus fotos donde aparece con su hijo en Instagram. “Realmente tenemos que ser mejores como cultura, porque no dejo de leer mensajes sobre cómo no merezco ser madre. ¡Qué vergüenza para todos ustedes! No me importa si me odian, si odian a las celebridades, o simplemente odian a las mujeres, pero es increíblemente aterrador convertirse en padre y nadie merece que extraños le digan ese tipo de cosas”, sentenció indignada.

Emily Ratajkowski es madre de Sylvester, de un año y medio, fruto de su relación con Sebastian Bear-McClard

La versión del acercamiento con Pitt llega en medio de un presente similar para ambos. El actor de Hollywood, de 58 años, está divorciado, pero todavía está en una batalla legal con ella sobre la custodia de sus cuatro hijos menores: Zahara, 17, Shiloh, 16 y los mellizos Vivienne y Knox, 14. Dos de los chicos ya son adultos: Maddox tiene 21 años y Pax 18. La topp model, por su parte, está en trámites de divorcio con el productor Sebastian Bear-McClard, con quien fue madre de su hijo Sylvester Apollo, de un año y seis meses.

La separación con Bear–McClard ocurrió en medio de rumores de infidelidad, y fuentes cercanas a la modelo revelaron a People: “Se separaron hace poco. Fue una decisión de él. Ella está bien, es fuerte y se centra en su hijo”. En cuanto a su incipiente romance con Pitt, según la revista OK, él se acercó a Ratajkowski algunas semanas atrás cuando coincidieron en un evento. “Él la invitó a salir y ella dijo que sí. Siempre pensó que Brad era lindo y ¿qué tenía que perder?”.

