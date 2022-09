Brad Pitt y Emily Ratajkowski: rumores de romance, encuentros secretos y una invitación imposible de rechazar

Rumores de romance entre Brad Pitt y Emily Ratajkowski: encuentros secretos y una invitación imposible de rechazar (Reuters-Getty Images)

Todavía no son Bratajkowski, pero podría suceder en un futuro no muy lejano. Brad Pitt y Emily Ratajkowski han tenido varias citas en los últimos días, según confirman fuentes al sitio Page Six en exclusiva, sin embargo, aclaran que “no están saliendo oficialmente”.

Desde hace varios días se especula que el galán eterno de Hollywood, de 58 años, y la top model, de 31, quien solicitó el divorcio de su ex esposo, Sebastian Bear-McClard, a principios de este mes, han estado “saliendo en secreto”.

“Se ha estado especulando sobre esto por un tiempo. Brad Pitt y Emily Ratajkowski han sido vistos un par de veces juntos”, dijo el informante al citado medio.

Emily Ratajkowski se ve elegante con una minifalda naranja combinada con un top y botas de vaquero negras en un paseo por Nueva York (The Grosby Group)

Page Six no menciona en su artículo en qué ciudad han estado pasando tiempo los dos, pero ella ha estado en Nueva York últimamente y luego la semana pasada fue a Italia para el show de Versace. El domingo Pitt estuvo en París.

Pero parece que Emily no es la única, ya que la fuente dijo que también “se lo ha visto con otras personas” en los últimos meses. Y luego agregó que en realidad no está saliendo con “nadie en particular”.

En agosto, la revista OK también afirmó que Pitt se estaba acercando a Ratajkowski: “Él la invitó a salir y ella dijo que sí. Siempre pensó que Brad era lindo y ¿qué tenía que perder?”.

Mientras tanto, Pitt está divorciado de Angelina Jolie, pero todavía está en una batalle legal con ella sobre la custodia de sus cuatro hijos menores: Zahara, 17, Shiloh, 16 y los mellizos Vivienne y Knox, 14. Dos de los chicos ya son adultos: Maddox tiene 21 años y Pax 18.

Brad Pitt en la premiere de 'Bullet Train' en Londres (Reuters)

Jolie presentó una demanda ante el FBI en el mes de abril, de forma anónima, como Jane Doe, solicitando documentos relacionados con la investigación contra Brad Pitt para averiguar por qué no se presentaron cargos penales contra su ex, a quien había acusado por agresión física y verbal a ella y a sus hijos durante un vuelo privado en 2016.

La actriz relató a los agentes cómo fue el violento incidente. Afirmó que Pitt estaba “enojado” desde el momento en que abordaron el avión desde Niza a los Estados Unidos con sus seis hijos. Además, proporcionó fotografías de sus supuestas lesiones al FBI.

Jolie solicitó el divorcio cuatro días después del incidente.

En noviembre de 2016, el FBI tomó la decisión de cerrar la investigación y no presentar cargos contra Pitt sobre el supuesto incidente. También fue absuelto por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles.

Emily solicitó recientemente el divorcio de su esposo y padre de su hijo, Sebastian Bear-McClard, en medio de rumores de que él la había engañado.

El martes, la modelo se metió en el escándalo de Adam Levine, quien reconoció que tuvo charlas inapropiadas con otras mujeres mientras su esposa está embarazada de su tercer hijo, asegurando que estaba mal culpar a la “otra mujer”.

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard (The Grosby Group)

Ratajkowski defendió a Sumner Stroh, la influencer que acusó al cantante de tener una aventura con ella, argumentando que Levine, de 43 años, tiene “el doble de su edad” y criticó su supuesto comportamiento como “depredador y manipulador”.

“No entiendo por qué seguimos culpando a las mujeres por los errores de los hombres, especialmente cuando estás hablando de mujeres de 20 que tratan con hombres en posiciones de poder que les doblan la edad. La dinámica de poder es tan sesgada que es ridícula. Además, si tú eres el que está en la relación, eres el que está obligado a ser leal”.

“Entonces, ellos tienen la culpa. Y está literalmente diseñado para mantener a las mujeres desunidas”, agregó.

“Esto es un gran problema en nuestra cultura en este momento es que simplemente decimos: “Oh, los hombres son monstruos, son terribles, son horribles. No los responsabilizamos y luego culpamos a otras mujeres, les pedimos a las mujeres que mejoreN su comportamiento en lugar de simplemente decir que los hombres necesitan cambiar su comportamiento. Es sexismo, es misoginia clásica. Punto”, opinó la modelo en un video que publicó en TikTok.

Ratajkowski, autora del libro “My Body”, se refirió a sí misma en un video reciente de TikTok como una “persona recientemente soltera que está pensando en tener citas”.

