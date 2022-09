Los Simuladores se reencontraron pero la ausencia de uno de ellos logró desconcertar a sus fans: el motivo

Los Simuladores se reencontraron pero la ausencia de uno de ellos logró desconcertar a sus fans

Desde que se supo que Los Simuladores tendrán su tan esperada película, los fans de la recordada ficción están revolucionados. A 20 años del estreno del primer episodio de la serie que marcó un antes y un después en la televisión nacional, Diego Peretti, Alejandro Fiore, Federico D’Elia y Martín Seefeld volverán a ponerse en los zapatos de los tan queridos Ravenna, Lampone, Santos y Medina.

La ficción originalmente se emitió en Argentina en 2002 por la pantalla de Telefe, y generó remakes en México, España, Chile y Rusia, entre otros países, y tendrá su versión cinematográfica dirigida por su creador, Damián Szifrón. Según detallaron, primero llegará a las salas de cine, y luego a la plataforma de streaming que difundió la novedad.

Este sábado, Federico D’Elia compartió una divertida foto de un reencuentro. Los fans no pudieron evitar notar la ausencia de Diego Peretti. Previo a que le llovieran los reclamos, el actor que encarna a Mario Santos en la exitosa ficción aclaró: “Y antes de que pregunten, Peretti estaba trabajando (alguien tiene que trabajar)”.

Damián Szifron (Relatos salvajes), creador de la serie, estará a cargo de la realización y la dirección de la película que se estrenará a 20 años de la emisión final de este título en su país de origen. “Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones”, dijo. Y agregó: “Ojalá podamos ofrecer una película que conserve la frescura de la serie original, incorpore la madurez de la experiencia acumulada y exprese alguna idea valiosa con la potencia, la belleza y la calidad cinematográfica que la oportunidad merece”.

La historia de este extraño cuarteto de fixers comenzó el 21 de marzo de 2002 en el canal argentino Telefé: los socios se convertían en una suerte de justicieros anónimos (en el último episodio Santos habló de él y sus socios como “un grupo de justicia paralela”) que, en la frontera de la ley, y muchas veces traspasándola, con cuotas iguales de gracia y de incorrección política, funcionan como una agencia de causas desesperadas.

La película derivada de esta serie que ganó siete veces el premio más importante de la televisión argentina, el Martín Fierro, contará con la producción de VIS (división de Paramount que crea contenidos para la plataforma Paramount+) y de K&S Films (que ya trabajó con Szifron en Relatos salvajes, y produjo también El clan y Tiempo de valientes).

Semanas atrás, Diego Peretti, otro de los protagonistas de la memorable serie, había hablado para la Once Diez sobre el fanatismo que rodea al programa que tuvo dos temporadas y reveló no sentirse presionado: “Ninguna presión. ¿Qué presión vamos a tener? Presión sentimos al principio cuando era un éxito tan tremendo que la gente lo miraba y decía cómo no van a seguir”. Para cerrar el tema contó: “Estamos a full, comprometidos con la película”. Y resaltó: “Si hiciéramos un programa de televisión y lo trasladáramos al cine, quedaría chico, se necesita una épica, un tratamiento narrativo más mega que en televisión”.

