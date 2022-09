La reconocida cantante que fue eliminada de ¿Quién es la Máscara?: “No sé cómo me convencieron de venir”

El nuevo famosos eliminado de ¿Quien es la Mascara?

Marcela Morelo era Sombra en ¿Quién es la Máscara? y protagonizó una revelación que sorprendió a todos. La cantautora interpretó Man! I Feel Like a Woman, de Shania Twain, pero los investigadores estuvieron lejos de acertar quién estaba debajo de la máscara y el traje.

Lizy Tagliani había dicho que el cisne negro era Lali Espósito; luego Wanda Nara dijo que era Emilia Attias; al confirmar que era cantante, Roberto Moldavsky apostó por Natalie Pérez; y por último Karina se la jugó por Brenda Asnicar. Ninguno acertó.

Las pistas que Morelo había dado eran que “comenzó con su vocación a los 7 años” y que “le gustan los noviazgos largos”, dado que estuvo 17 años de novia con su actual marido, Rodolfo Lugo, antes de casarse.

Una vez que Marcela se sacó la máscara, Natalia Oreiro le admitió lo desconcertados que estaban todos. “Nos re sorprendió, ninguno te sacó. Ni los investigadores, ni yo ni el público en sus casas y desde las redes sociales”, le dijo la conductora a la participante que quedó eliminada.

“No sé cómo me convencieron de venir, me re divirtió. Me encantó cuando me empezaron a contar cómo es el juego, ponerse la máscara negra y el buzo, no hablar. No sé cuál es ningún otro participante ni le dije a mis hijos ni a nadie de mi familia, solo a mi marido porque le tenía que decir ‘che, me voy 3 o 4 horas’”, declaró la cantautora.

“Este traje es alucinante, no lo podía creer cuando me lo probaron. Todo fue hermoso y le agradezco a la producción. El detrás de escena es maravilloso y son todas personas alucinantes”, aseguró Marcela.

Durante el programa, Salvador, otro personaje de ¿Quién es la Máscara?, se animó a hacer una versión de Spaghetti del rock enfrente de Natalia Oreiro, esposa de Ricardo Mollo, el autor y líder de la banda que creó esa canción: Divididos.

El pavo real lo dio todo con esa gran balada del rock argentino, y no evitó tener un divertido intercambio con la conductora del programa debido al tema que interpretó. “Este tema me resulta familiar, hay que animarse a Spaghetti, eh”, le dijo Oreiro a Salvador, después de haber coreado toda la canción en compañía de los investigadores del big show.

“Si lo ves a Ricardo, pedile perdón”, le contestó el pavo real a Natalia, dado que el famoso que está detrás del personaje claramente no tiene la misma habilidad vocal que Mollo.

El show propone un impresionante despliegue artístico, elevando la apuesta de lo visual y combinando el formato de talentos con una cuota de misterio, para que también los espectadores desde sus casas hagan sus apuestas. El nombre original del programa es King of Mask Singer aunque también se hizo conocido como Mystery Music Show y se trata de un concurso de canto de Corea del Sur que se estrenó por primera vez el 18 de febrero de 2015 por la MBC. Es la primera edición del formato en Argentina, que ya fue emitido con éxito en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y distintos países de todo el mundo.

