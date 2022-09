Luisana Lopilato compartió un video inédito de sus comienzos

Luisana Lopilato compartió dos videos de sus inicios en la actuación (Instagram)

Mientras disfruta de los primeros días de su cuarta hija, Cielo, y se prepara para volver a los escenarios con la esperada versión teatral de Casados con hijos, Luisana Lopilato abrió su archivoteca para interpelar a los nostálgicos. La actriz que reside en Vancouver, donde formó una hermosa familia junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, empezó de muy chica su recorrido en los medios y quiso compartir algunas de esas postales con sus más de seis millones de seguidores. Y como cada vez que un artista se pone en modo retro, se genera un código especial con sus fans marcado por las alegrías y las emociones.

Luisana subió una serie de fotos y videos a su Instagram con una profunda reflexión sobre los que definió como “Mis mejores recuerdos”. Abrió el posteo con una imagen junto a su madre Beatriz, y comenzó repasando su camino como actriz, remontándose a los tiempos “cuando mi mamá me buscaba por el cole para irnos corriendo a un casting o cuando quedaba para algún comercial y en la calle me reconocían y no lo podía creer”, reveló.

Los recuerdos de Luisana Lopilato (instagram)

Lejos de sentir timidez o vergüenza, aquella niña enseguida supo que iba a ser por ahí. “Había algo de ese día a día que me gustaba, que sentía que quería más”, expresó, y contó el hecho que cambió para siempre. “¡Siento que mi vida dio un giro por completo cuando me eligió Cris Morena a mis 10 años y le voy a estar siempre agradecida!”, escribió recordando sus trabajos en Chiquititas y Rebelde Way junto a la productora.

La actriz destacó que el camino no había sido sencillo y por eso se permitió dejar un consejo para sus seguidores. “No dejo de ser consciente cada día lo afortunada que fui y soy de trabajar de lo que tanto amo porque supe siempre que no iba a ser fácil. Por eso, estudio y me sigo preparando para tener más herramientas para cada papel y es algo que me importa inculcarle a mis hijos, prepararse para conseguir lo que uno quiere”. Y cerró con unas palabras muy especiales para sus seguidores: “¡Y todo se puso mejor con el amor y el reconocimiento de ustedes! Son ustedes los que me abrieron las puertas de sus casas y me aceptaron. GRACIAS”,

Luisana Lopilato junto a su mamá Beatriz

En el posteo, Luisana sumó dos videos de aquellos años. En uno se la ve bien pequeña, en una publicidad de jugos en polvo, un rubro en el que comenzó cuando tenía cinco años. En otra bailando y cantando “Piel morena”, de Thalía. Y la propia artista mexicana se sumó a las miles de reacciones aportando corazones. Además, en sus historias compiló una serie de imágenes en una breve retrospectiva de sus trabajos más destacados. La Luisana de Chiquititas; la Mía de Rebelde Way; la Allegra de Alma Pirata y la reciente Manuela “Pipa” Pelari de la trilogía de filmes policiales que la tienen como protagonista.

Pero, lo dicho, Luisana no se queda en el pasado y mira hacia adelante. Y hace unos días, posteó los primeros ensayos de cara a las funciones de Casados con hijos en el Gran Rex.” Ayer todo el elenco hicimos la primera lectura del guion y acá les dejo un hermoso resumen. Como siempre, todo muy serio”, escribió la actriz en tono irónico junto a Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis, su hermano Darío y la nueva protagonista, Jorgelina Aruzzi, quien ingresará por Érica Rivas.

