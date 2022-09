Marcela Tauro contó por qué dejó de ser amiga del “Teto” Medina

Marcela Tauro contó por qué dejó de ser amiga de Teto Medina

Al comenzar la emisión de este jueves de Intrusos (América), Flor de la V comentó la detención de Teto Medina, acusado por abandono de persona y reducción a la servidumbre, hecho que conmocionó al mundo del espectáculo. “Estamos atravesados por la actualidad y vamos a informarte de todo. Me imagino que sorprendidas, algunas no, otras sí...”, introdujo.

“Sorprendidas y un poco angustiadas, también, porque creo que a los que conocimos a Teto trabajando no nos gusta la situación que está atravesando, para nada”, acotó la periodista Nancy Duré, integrante del panel. “No nos gusta la situación que está atravesando pero tampoco era ajena. Vamos a ser honestas”, terció la conductora.

“A mí no me sorprendió”, agregó Marcela Tauro. “A mi tampoco”, coincidió de la V. Y ese fue el pie para que Tauro contara algo más sobre su vínculo. “No conozco mucho de la vida de él desde hace 20 años a esta parte. Trabajé con él en Indiscreciones”, agregó la periodista.

"No me sorprendió lo de su detención", dijo Marcela Tauro sobre Teto Medina

“Fui amiga de salir y demás, pero después le perdí el rastro hace mucho. Lo último que me enteré de él es por los medios”, prosiguió Tauro, para luego cerrar con una anécdota reciente. “Un día me lo encuentro por la calle, por la avenida Cabildo... Yo iba con mi hijo, que no lo reconoció, y al Teto o vi tan mal que me hice la boluda para no saludarlo. Me dio mucho dolor verlo así y él ni me registró”, contó.

“Este año hablé con él, cuando salió que estaba ayudando a chicos adictos, para pedirle una nota. Me agradeció y me dijo que no quería hablar porque estaba en plena recuperación”, cerró Tauro.

La llegada del Teto a su celda

Marcelo Teto Medina fue detenido el jueves por la mañana en su casa en la ciudad de Buenos Aires en el marco de una investigación por “asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados”. Gustavo D’Elía abogado de Medina confirmó la noticia a Teleshow y dijo que con su colega Adrián Tenca ya están trabajando en el caso.

Según pudo saber Infobae, el conductor se presentaba como el “operador socio terapéutico” de un centro de rehabilitación especializado en adicciones en Berazategui llamado La razón de vivir, donde se realizaron los allanamientos y algunas detenciones (el ex VideoMatch fue arrestado en CABA).

Él, junto con otras veinte personas -16 ya están detenidas- estarían acusadas de asociación ilícita, reducción a la servidumbre, abandono de personas y usurpación de autonomía y títulos ya que el lugar no tendría habilitación. La policía se encuentra buscando a quien se presentaba como director del lugar.

Así trasladaron a Teto Medina

“En este momento se están realizando 20 operativos con la participación de la Dirección de Investigaciones complejas de la policía de la provincia de Buenos Aires”, explicó Augusto Telias en Telefe Noticias alrededor de las 8.00 a la vez que realizaban los allanamientos.

Las imágenes emitidas por el noticiero correspondían al centro de rehabilitación que Medina mostraba y promocionaba en sus redes sociales. Además, agregaron que no sería el cabecilla de la asociación, sino un hombre llamado Néstor Zelaya. Pasadas las 9.15 la policía sacó esposado a Medina de su casa ubicada en la calle Cabello en el barrio de Palermo para su traslado.

Incluso en sus redes sociales el animador de televisión se presenta como “MOTIVADOR” y detalla: “Operador Socio terapéutico especialista en adicciones. Doy charlas motivacionales.. Se puede”. En su cuenta de Twitter se define de la misma forma y además alguna vez compartió videos y fotos de los encuentros.

SEGUIR LEYENDO: