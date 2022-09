La ex del Teto Medina recordó cómo fue su relación con el conductor: “Es muy perverso”

Reapareció la ex de "Teto" Medina: como esta la causa por violencia de genero (Video: "Intrusos", América)

En medio de la detención de Marcelo “Teto” Medina, que fue acusado de formar parte de una asociación ilícita que manejaba un centro terapéutico en Berazategui, este jueves volvió a reaparecer Mónica Fernández, su expareja y quien en 2019 lo había denunciado por violencia de género. La mujer brindó una entrevista en Intrusos, donde opinó sobre el último escándalo del conductor y además habló sobre el estado de la causa judicial que mantiene con él.

“Quizás esta noticia le de impulso a la causa que tengo desde hace tres años. Estaría bueno que le hagan una pericia psicológica y psiquiátrica”, comenzó expresando en diálogo con Florencia De la V. Y continuó: “Sufrí mucho. Primero fue un divino, durante tres años no tuvimos mayores inconvenientes, y luego desbarrancó. No fue un hecho solo”.

Mónica Fernández habló sobre las denuncias que le hizo a "Teto" Medina (Captura: América)

En tanto, relató: “No consumía adelante mío, se escondía y lo disimulaba. Después desbarrancó y ya mezclaba las sustancias. Las cosas que a mí me hizo fueron terribles”. “Fueron varios sucesos, me molestó que en su momento salieran a decir que era despechada, que me había dejado y por eso hice la denuncia, y no fue así. Fue después de haberme cansado de la situación. Fui contando una vez que lo pude hablar en terapia. No es fácil”, siguió. Y destacó: “Uno idealiza, cuando te quitan la venda te das cuenta lo que tenés que vivir, sanar. Es un camino arduo y hace tres años que lo vengo transitando, no se sale fácil de la violencia. No puedo estar con un hombre porque tengo miedos que no me puedo sacar”.

Por otra parte, Maite Peñoñori le consultó sobre el estado de la causa. “Sigue, lo llamaron a indagatoria y no se presentó, lo volvieron a llamar, apelaron ellos a la Cámara, pero no le dio lugar. Está avanzada la causa, pero ahora salió esto al cruce. Nosotros teníamos que tener noticias pronto, eso lo sabe Cipolla (su abogado) más que nadie”.

Teto Medina fue detenido este jueves por la mañana

En otra línea, la conductora le preguntó si lo cree a Medina de ser capaz de lo sucedido este jueves. “Sí, y más. Así fue como trasgrediendo límites conmigo, creo que siguió en ese camino. Yo le mostré a un fiscal la cantidad que consumía él. No creo que se haya rehabilitado”, sostuvo. “El 14 de junio de 2019 fue la primera denuncia, en el 144 me hicieron entender que era violencia. Es muy perverso”, cerró.

Cabe recordar que ese año Mónica, quien mantuvo una relación de cinco años con él, radicó una denuncia por violencia de género y amenazas con armas. Según informó el periodista Mauro Federico en ese entonces, la mujer contó que todo comenzó cuando fue a buscar al conductor a la radio en la que se desempeñaba.

De acuerdo a su relato, “Medina estaba muy agresivo, desarreglado, y con la ropa sucia. Además, le faltaba un diente”. Se dirigieron a la casa de él para que se higienizara, lo esperó durante 30 minutos en su auto, y cuando su pareja regresó, notó que no se había bañado ni cambiado la vestimenta, de acuerdo a la denuncia. “Y tenía una bolsa de plástico”, agregó Fernández y dijo desconocer su contenido. Según el relato de la mujer, cuando estaban a la altura intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, Medina extrajo de dicha bolsa “dos armas tipo revólver”, y la amenazó para que continuara la marcha hasta el domicilio particular de Mónica. “Quiero que la justicia se encargue de rehabilitarlo porque es una buena persona con un gran problema de adicción. Yo desde el amor no pude hacer nada”, había dicho ella en esa ocasión.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

