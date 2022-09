Gran Hermano: Santiago Del Moro anticipó la cifra millonaria que se llevará el ganador

Santiago Del Moro estará al frente de la nueva temporada de Gran Hermano

Gran Hermano ya calienta motores. En octubre, comenzará una nueva edición del “padre” de todos los realities y Telefe ya lo promociona como su nueva apuesta para el prime time. En tanto, de a poco van trascendiendo más detalles del programa, que tendrá varios cambios respecto a las temporadas anteriores.

En este sentido, Santiago Del Moro, que será el conductor del programa, anticipó cuál será la cifra que se lleve quien se consagre como ganador: nada más ni nada menos que 15 millones de pesos. Así lo informó en su ciclo radial El club del Moro (FM La 100), donde dejó sorprendidos a sus compañeros y también vaticinó que comenzará a mediados del mes que viene, por lo que los participantes estarán adentro de la casa en el transcurso del Mundial de Qatar. La competencia, que durará cuatro meses, tendrá 16 concursantes que irán sorteando diversas pruebas que tendrán que ir superando para poder llegar a la final.

“Es impresionante. Casi tres mil metros (cuadrados) va a tener la casa. Va a estar la parte de la galería, el comedor, la cocina, el baño. Son dos las habitaciones y después va a haber un SUM con un cuarto y una cocina, un lugar privado”, contó Del Moro hace algunas semanas. Y agregó: “Al final de la casa hay un pasillo que lleva a un foro o un microestadio. Se viene un Gran Hermano excelente, vamos a trabajar con realidad aumentada y va a estar buenísimo. Falta cada vez menos”.

Mostraron por primera vez la casa de Gran Hermano 2022

Tiempo atrás, habían trascendido las preguntas del formulario para ingresar al casting. En este sentido, además de los datos personales (nombre, apellido, edad y ocupación), también hay algunas consultas sorpresivas: “¿Tenés alguna alimentación especial?”, “¿Tenés vínculo con algún famoso?”, “¿Cuáles son tus ídolos?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?” y “¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?”. Con estas respuestas, la idea de la producción es tener un perfil más detallado del aspirante.

Según informaron desde el canal -que vuelve a tener en su pantalla el reality después de diez años, ya que las últimas dos ediciones de 2015 y 2016 se habían emitido en América -, el programa podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount. En tanto, Telefe seguramente realice emisiones especiales con los resúmenes de lo mejor y las galas de nominaciones.

Apenas se abrió la convocatoria, se conocieron los castings más insólitos. Por caso, circularon un policía, un actor porno, una sexópata, una malcriada y hasta el autodenominado “influencer del verano”. Otros inscriptos cuentan con alguna experiencia en el medio, como Matías Schrank, uno de los finalistas de la edición 2015; Luis Cerda, de recordado paso en Cuestión de peso, Ariel Calfucurá, quien ya trabajó con Santiago del Moro en el Countdown de MuchMusic y Macarena Herrera, ex pareja de Alex Caniggia, quien prometió revelar intimidades de la relación si es que finalmente es elegida.

En tanto, también Jéssica Osito Gómez, quien estuvo en la versión 2007, anticipó que su mamá también quiere ser parte. “Soy de Tucumán, tengo 67 años, 6 hijos, 16 nietos y 7 bisnietos, nunca he convivido con alguien desconocido pero ahi veré, yo soy muy tranquila y dada, respeto a todo el mundo, pienso que no vamos a tener problema, vengo de luchar mucho en mi vida”, fue lo que contó la mujer cuando envió la presentación a la producción del programa. “Quiero que me conozcan y ser famosa, si puedo entrar al programa le voy a comunicar a la gente que todo se puede, siempre se pueden hacer bien las cosas, todo con respeto y amor”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: