Canta Conmigo Ahora sigue definiendo sus finalistas: bajos puntajes, duras devoluciones y muchos nervios

Serán los nervios de la instancia, será que el jurado elevó la vara o habrá sido simplemente una mala noche. Lo cierto es que aquellas jornadas de Canta Conmigo Ahora de puntajes elevados y devoluciones edulcoradas parecen ser parte del recuerdo. El programa que conduce Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece presentó su segunda gala de la etapa Canta Conmigo Ahora: Elige tu destino, que confirmó cinco clasificados a la siguiente instancia y dejó unas cuantas perlitas para analizar.

Como ocurrió el lunes, y sucederá hasta el jueves, en esta instancia cada participante interpreta dos canciones y a diferencia de las rondas anteriores, no pueden ver lo que vota el jurado. Deberán elegir una de sus dos performances de acuerdo a sus impresiones, sin saber si es la que cuenta con más votos. El único indicio que tienen para orientarse son las devoluciones de los jurados, tres designados por Marcelo Tinelli y uno a elección de cada concursante.

Miguel Ángel Roda dejó el traje del tanguero y se probó el del cantante melódico (Fotos: Ramiro Souto. LaFlia)

La encargada de abrir el juego fue Paloma Angione, la joven de Bragado que se convirtió con el correr del certamen en una de las favoritas del jurado y de la audiencia. Su primera opción fue “El día que me quieras”, de Gardel y Lepera, que maravilló a Marcelo Tinelli, pero que no convenció del todo al jurado. “Hubo una ausencia de sentimiento demasiado notorio y algunas desafinaciones”, explicó un duro Puma Rodríguez. No le fue nada mejor con “Inocente”, de La Delio Valdez, que apenas cosechó 45 puntos. Intuitiva, Paloma eligió competir con el tango y al menos le alcanzó para llegar momentáneamente al podio.

Avril Lerman no tuvo su mejor noche. La joven que se había lucido cantando lírico apostó por salir un poco de su zona de confort. Hizo “Memory”, del musical Cats y luego una arriesgada versión de “Call me”, el himno new wave de Blondie en una versión entre lo clásico y lo rockero. “Siento que me desafié a mí misma”, dijo la participante, todavía temblando luego de su actuación. Y tampoco la intuición estuvo de su lado, ya que eligió la versión que menos le había redituado, en la que solo sumó 55 puntos en vez de los 67 de la del musical.

Avril Lerman apostó por el rock and roll y no le salió bien

Otro de los cantantes que tiene un estilo marcado es Miguel Ángel Roda, que se venía destacando con sus versiones tangueras. Para salir un poco de allí, fue por dos clásicos del cancionero melódico. Con “Lo mejor de tu vida”, de Julio Iglesias, su gran admiradora Alma Viva le ratificó su voto de confianza, aunque el Puma objetó que haya elegido “una canción muy simple”. Con “Qué par de pájaros”, del Paz Martínez levantó la puntería y su percepción hizo el resto. Los 89 votos del jurado lo posicionaron de inmediato en la siguiente ronda.

La ronda se cerró con Alma Pellegrini, que fue primero con “Corre” de Jesse y Joy y luego con “Man in the mirror”, de Michael Jackson. A esta altura, la joven de Villa Constitución corría la ventaja de ver las cartas sobre la mesa, ya que sabía los puntos que necesitaba para acceder a la final, ese arma de doble filo que puede jugar en contra. Algo de eso sintió la participante ya que admitió “no haber estado en una de mis mejores noches, no me sentí muy conectada”. Por suerte para ella, la conexión con su percepción sí funcionó y con los 73 puntos que le dio el tema de Maicol le permitió acceder al menos al podio.

Alma Pellegrini cerró la ronda del martes con un sabor agridulce

Ocho de los catorce finalistas ya salieron a escena y el certamen ya tiene cinco clasificados para la próxima ronda. Pamela Angione y Miguel Ángel Roda gracias a sus actuaciones de hoy; y Ailén Peralta y Nicolás Reyna por lo que habían hecho ayer se aseguraron el pase sumándose a Agustina Sol Pereyra, mientras que en el podio quedaron Mariano Rodríguez (77), Alma Pellegrini (73) y Avril Lerman (55). No son de los puntajes más altos, claro está, pero la instancia es otra. Con un jurado más exigente, con más presiones en las cuerdas vocales y con el objetivo ahí, a la vuelta de la esquina, tan lejos y tan cerca.

Mariano Rodríguez, Alma Pellegrini y Avril Lerman en el podio, expectantes con lo que ocurra miércoles y jueves (FOTOS: Ramiro Souto. LaFlia)





