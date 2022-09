Melina De Piano, de Canta Conmigo Ahora: de la muerte que la marcó al lugar de la mujer en el periodismo deportivo

Melina De Piano y Pamela Angione cantan Carne y Hueso de Tini Stoessel en Canta Conmigo Ahora

Tocada por la varita mágica. Así se podría decir que se sintió Melina De Piano cuando en agosto de 2020 irrumpió, casi por casualidad, en la pista del Cantando. Había ido a acompañar a su novio Nell Valenti, que era el partenaire de Esmeralda Mitre, por entonces una de las participantes más polémicas de ese certamen. Y fue allí cuando Karina La Princesita reparó en ella.

“Yo te conozco de algún lado”, le dijo Laurita Fernández, la conductora de ese ciclo junto a Ángel de Brito. Y es que ella ya había pasado por algunos realities, pero sería ese el instante que la haría “saltar a la fama”. “Siempre esperé esa oportunidad, pero no pensé que iba a ser en ese momento. Había hecho el casting cuando buscaban a los partenaires y no había quedado. Quedó mi novio, estaba súper contenta igual, y un día que se pudo habilitar a que vayan algunos al estudio, fui. Lo re disfruté, me sorprendió un montón”, comienza contando en diálogo con Teleshow. Y bromea: “Pero si sabía que me iba a tocar esa oportunidad, me lookeaba mejor, más power”.

Melina De Piano es una de las 100 jurados de Canta Conmigo Ahora (Fotos: Ramiro Souto)

Es que, esa misma noche, también la sorprendió un tweet de Marcelo Tinelli, que estaba viendo el programa desde su casa y quedó encantado con ella: “¡Melina De Piano es una GENIA!”, escribió el conductor, que ya sabía que la joven también era una hincha confesa de San Lorenzo, el club de sus amores. “Que cante un poco más porfaaaa”, insistió. Y fue así como la invitaron a entonar junto a su novio “No te creas tan importante”, uno de los hits de Damas Gratis. Luego, la convocarían para cantar junto a Alex Caniggia y, más tarde, con Pablo Ruíz.

“No me la vi venir, en el momento no caía. Tenía la boca seca. Pero he hecho canciones de San Lorenzo, creo que eso un poco ayudó (Risas). Esa noche fue una locura, me levanté y tenía la cuenta verificada, 40 mil seguidores más...Me había quedado hasta las 4 de la mañana leyendo mensajes”, cuenta, todavía sin poder creerlo.

"No me la veía venir", comenta Melina De Piano sobre el momento en el que saltó a la fama en el Cantando 2020

Sin embargo, en pleno momento de éxito, tuvo que atravesar una difícil situación personal: la muerte de su padrino. “El Cantando me acompañó en pandemia, en un momento que nadie tenía trabajo, y sobre todo en un momento familiar muy duro. Por un lado, fue hermoso porque lo acompañé, él me decía que me miraba en la tele mientras estaba internado, Pero fue re duro para mí, porque sabía que la estaba pasando mal y yo tenía que estar como si nada en el escenario, así que estaba más sensible que nunca. Lloraba todas las galas por algo diferente, soy sensible, pero ahí estaba peor que nunca. Él falleció al poquito tiempo que terminé el Cantando.

"Es un re disfrute estar acá escuchando bestias que tranquilamente podrían estar en el jurado", destaca Melina sobre los participantes de Canta Conmigo Ahora

—Lo lindo es que él llegó a verte en televisión...

—Recontra (se quiebra). Creo en todo lo que tenga que ver en conectarnos más allá, y en que me sigue ayudando. Yo le pido un montón de veces y confío mucho en esa conexión. Desde que falleció, un montón de cosas se me están dando y siento que un poquito es él que me está guiando para cumplir mis sueños. Lo sigo teniendo muy presente, más allá. Soñé un montón de veces con él.

Lo cierto es que hoy es una de las jurados del Canta Conmigo Ahora,. “Me abrieron las puertas con esa tremenda oportunidad del Cantando y hoy me volvieron a llamar”, comenta. Aunque admite: “Ni bien me lo dijeron un poco dudé porque obviamente ser jurado es una gran responsabilidad y sé que hay un montón que están hace muchísimos años trabajando de esto. Yo no tengo tanta trayectoria por mi edad (tiene 26), pero es un re disfrute estar acá escuchando bestias que tranquilamente podrían estar en el jurado”.

Este jueves por la noche fue otro de los momentos que jamás olvidará, porque tuvo la oportunidad de cantar “Carne y hueso”, uno de los temas más emotivos de Tini Stoessel, junto a Paloma Angione, una de las participantes más destacadas: Y no defraudaron: consiguieron un gran puntaje que hizo evitar la instancia del sing-off a la concursante.

Melina De Piano disfruta cada instante de su rol como jurado en Canta Conmigo Ahora

Melina no era un improvisada cuando llegó al Cantando. Ya se venía formando musicalmente en algunas escuelas de canto y comedia musical, y además compartía varios covers en su perfil de Instagram. Pero además de la música, tiene otra pasión: el periodismo deportivo. “Es mi otra faceta. Y en estos últimos años, pude hacer las dos cosas a la vez. Estoy en ESPN, en Conmebol Libertadores, y a su vez acá, en el Canta Conmigo Ahora. Cuando fui creciendo, me di cuenta que buenas voces había un montón y sentía esa inseguridad de que no la iba a pegar, y como me gusta el periodismo desde que estoy en séptimo grado, y me gusta el fútbol, también decidí encarar por ahí”, explica.

De todas formas, reconoce que no es tan fácil incursionar en el periodismo deportivo siendo mujer. “Discriminación nunca me lo hicieron sentir, pero a veces pensaba que no me estaban dando la oportunidad que sí tiene un hombre. Por suerte nunca lo sentí en un casting en vivo, pero no se me daba, y se dio en el momento que menos esperaba. Toda la vida fue un terreno masculino, pero hoy está cambiando y se nos da la misma posibilidad. Ya en la cancha no pasa de escuchar esos comentarios, los típicos que escuchás cuando te gusta un deporte ´masculino´. Estoy agradecida de ver ese crecimiento”, destaca.

En ese sentido, da su mirada sobre el feminismo: “Lo apoyo muchísimo. Todos los extremos son malos, pero siento que de a poco se está llegando a un equilibrio que está buenísimo, entendemos que somos todos iguales y nos tenemos que respetar de la misma manera. Ni hay beneficios para una mujer, ni para un hombre, somos iguales. No he ido a muchas marchas, pero lo apoyo desde mi lugar, laburando de esto”.

