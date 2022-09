Emanuel Ortega sorprendió al aire a Julieta Prandi con un romántico saludo

La emotiva dedicatoria de Emanuel Ortega aJulieta Prandi (Es por ahí. América)

Julieta Prandi y Emanuel Ortega blanquearon su noviazgo en septiembre de 2020, y desde ese momento avanzaron a paso firme hasta apostar por la convivencia y afianzar su vínculo día a día. Lejos de los flases mediáticos, en parte por el bajísimo perfil que mantiene el cantante hace tiempo, su exposición pública se limita a algunos intercambios en las redes sociales, con dedicatorias, fotos de sus escapadas juntos y de algunos momentos familiares.

Pocas veces pasan esas barreras, y eso ocurrió este martes. El cantante dejó atrás su timidez -causalmente, el nombre de uno de sus hits- y sorprendió al aire a la conductora de Es Por Ahí (América). El encargado de presentar el bloque fue el panelista Guido Zaffora, que anticipó el saludo de Emanuel con la excusa de la celebración del Día de los Novios. Cabe aclarar que el festejo se instauró hace poco como una antesala del Día de la Primavera, incluso el propio artista reconoció que se había enterado en ese momento.

Pero la sorpresa no impidió que mirara fijamente a cámara y le dedicara unas sentidas palabras a su novia: “Quiero mandarle un beso muy grande a una mujer increíblemente hermosa por donde se la mire, que reúne un montón de cualidades, de dones, de características que suele costar bastante encontrar en una misma persona... Y que casualmente es co conductora de este programa”, señaló Emanuel. Y por si algún desprevenido no la había agarrado, le puso nombre propio a la mujer de la dedicatoria. “Así que para vos Julieta, y para todos lo que hacen Es por ahí, un beso muy muy grande”, cerró.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi durante sus vacaciones (Instagram)

Prandi siguió las palabras de su novio a pantalla partida, con la emoción ganándole el rostro y terminó correspondiéndole el beso. “Si supieran lo que le cuesta hacer una cosa así, decir una cosa así en cámara. No sé cómo accedió, de verdad. No sé cómo lo lograron”, afirmó Julieta, todavía incrédula por lo que acababa de ocurrir. Y a continuación, comprometió a su novio al aire, ya que aseguró que va a asistir al estudio a presentar sus nuevas canciones. Y para cerrar el tema, ella también tenía algo para decir.“Mi amor, feliz día... ¡Te amo! Y hacés que mi vida sea más fácil y más linda todos los días”.

El 20 de abril pasado, cuando la conductora cumplió 41 años, su novio también la sorprendió con un mensaje al aire. Desde un estudio de grabación, y con la guitarra como acompañamiento, Emanuel entonó el feliz cumpleaños, frente a la mirada atenta de su novia y sus hijos Mateo y Rocco, fruto de su relación con el empresario Claudio Contardi, con quien mantiene un largo conflicto judicial.

La romántica sorpresa de Emanuel Ortega para Julieta Prandi por su cumpleaños (Es por ahí. América)

“Tengo la sensación que las palabras suelen ser un intento trunco por expresar un sentimiento hacia alguien o algo, y por eso trataré de no caer en eso, pero sí decir que soy un hombre muy afortunado por haberla conocido, por todo lo que ella representa, por lo que emana, por su energía, por la mujer que es”, continuó el cantante, que también es padre de India y Bautista, de su relación con Ana Paula Dutil. “Deseo profundamente que todos los 20 de abril por el resto de su vida estén colmados de felicidad, con mucho amor y salud, porque si hay alguien que se lo merece, es ella”, sentenció.

Más demostrativa públicamente, Prandi, suele compartir en sus redes sociales la gran admiración que siente por su pareja. Por caso, en el Día de los Enamorados, le dedicó un tierno posteo que dejó en evidencia que vive un feliz presente sentimental: “Hubo un tiempo en el que no creía ni en mí, pero ese tiempo terminó. Llegó un insolente que me contradijo en todo lo que sabía y conocía y me mostró lo que era el amor de verdad. Con su mirada me calma y me lee. Con su abrazo me reconstruye, es todo un superhéroe y lo amo tanto más, por aceptarme y entenderme como nadie”.

