Julieta Prandi disfrutó de unas vacaciones románticas con Emanuel Ortega lejos de la batalla legal con Claudio Contardi

Las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega viajaron a los Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones románticas. La conductora del programa Es por ahí, verano (América) necesitaba unos días de relax luego de haber tenido un 2021 complicado por la batalla legal que lleva adelante con Claudio Contardi, el padre de sus hijos, Mateo y Rocco.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores algunas imágenes de la escapada que hizo a Miami con el cantante. “No sé cómo será el cielo pero esto se le parece bastante”, escribió en la red social. Rápidamente recibió comentarios cariñosos de sus amigos famosos, como Facundo Arana, Guido Zaffora, Naty Franzoni y Agustina Kämpfer, entre otros.

Julieta Prandi disfrutó de Miami

Julieta también señaló sobre las fotos que se tomaron en el puente Key Biscayne, que tiene una vista panorámica de Miami, con el mar y sus playas: “He rebautizado este puente con mi nombre, disculpen el atrevimiento pero, a veces, me tomo ciertas licencias jajaja. Fotón de @emanuelortega1″.

Cabe recordar que Prandi y Ortega celebraron su primer aniversario juntos en noviembre pasado. Ella suele expresarle su cariño en las redes sociales, como ocurrió a mediados de enero cuando publicó una secuencia de fotos que tomó el artista sin que ella se diera cuenta y agregó una romántica dedicatoria con una reflexión incluida.

Las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

“¿Qué es el alma?”, se titula la publicación de la modelo, junto a cuatro postales suyas sentada en el sillón, pensativa, con una birome en la mano y un cuaderno sobre sus piernas. “Supongo que lo más cercano a una respuesta es la foto que no se sabe tomada. Quién sabe verme, Emanuel”, completó el posteo. En los comentarios sus seguidores coincidieron en la autenticidad que expresan las imágenes capturadas de manera espontánea, y la felicitaron por su presente sentimental.

Julieta recibe la contención del músico en medio de la disputa legal que mantiene con su ex marido, Claudio Contardi. El empresario rompió el silencio para hablar de este conflicto en una entrevista con la ONG Infancia Compartida: “Cada vez que el juzgado falla a favor mío aparece un titular nuevo diciendo que soy un estafador, que no le paso nunca plata, que no pago el colegio y no le compro nunca ropa, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura”.

Julieta Prandi

En esos días la conductora no pudo ir a trabajar al programa Es por ahí, verano porque dio positivo de coronavirus. Pero salió a hablar por teléfono con sus compañeros de equipo, el Tucu López y Guido Zaffora. “Esta organización poco seria estuvo avalando y defendiendo a un violento, a un estafador, un padre ausente que no paga ni alimentos. Avalaron todo esto y desacreditaron los dichos de mis hijos”, dijo, furiosa.

Además, la modelo señaló: “No hay nada más contundente que las pruebas que tiene mi abogada, yo creo que la verdad va a prevalecer y que al final del camino les va a dar vergüenza todo esto. Con la verdad uno duerme tranquilo, no tengo que preocuparme por sus mentiras y sus amenazas. Es la lucha que llevo hace tres años cuidando y manteniendo a mis hijos sola. El resto está en la Justicia”.

