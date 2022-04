La emoción de Julieta Prandi por la romántica sorpresa que preparó Emanuel Ortega por su cumpleaños

La conductora se emocionó cuando vio el video de su novio, donde la elogió y se declaró profundamente enamorado

El miércoles Julieta Prandi tuvo un día lleno de sorpresas en Es por ahí (América). La conductora fue agasajada con varios saludos y la visita de sus dos hijos, Mateo, de 10, y Rocco, de 6, quienes la acompañaron en el programa para celebrar sus 41 años. Cuando faltaba media hora para que termine el ciclo la cumpleañera se emocionó cuando el Tucu López anunció que todavía faltaba un regalo especial. Se trataba nada más y nada menos que de un romántico video que grabó Emanuel Ortega.

El cantante y la modelo blanquearon su noviazgo en septiembre de 2020, y desde ese momento avanzaron a paso firme hasta apostar por la convivencia. Aunque apuestan por un bajo perfil, algunas veces intercambian declaraciones de amor en Instagram, con posteos sobre sus escapadas juntos y algunos momentos familiares. Esta vez el artista dio un paso más allá y se animó a participar de la edición especial para sorprender a Julieta.

Desde un estudio de grabación, y con la guitarra como acompañamiento, Emanuel entonó el feliz cumpleaños, frente a la mirada atenta de su novia. “Ante todo vale la pena aclarar que siempre fui bastante torpe para esto”, explicó el hijo de Palito Ortega en un comienzo. Tras soltar una carcajada, la conductora no pudo evitar enternecerse por sus palabras y la invadió la emoción cuando escuchó su mensaje.

Invadida por la ternura y la emoción: la reacción de Julieta Prandi cuando vio la sorpresa de Emanuel Ortega

“Tengo la sensación que las palabras suelen ser un intento trunco por expresar un sentimiento hacia alguien o algo, y por eso trataré de no caer en eso, pero sí decir que soy un hombre muy afortunado por haberla conocido, por todo lo que ella representa, por lo que emana, por su energía, por la mujer que es”, continuó el cantante. “Deseo profundamente que todos los 20 de abril por el resto de su vida estén colmados de felicidad, con mucho amor y salud, porque si hay alguien que se lo merece, es ella”, sentenció.

Sobre el final miró a cámara y le lanzó un beso: “Feliz cumpleaños hermosa”. Conmovida y con la mirada brillosa, Julieta le contestó: “Te amo, te amo mucho”, mientras intentaba recuperar el aliento. Al ver el tape, los hijos de la conductora -fruto de su matrimonio con Claudio Contardi- también la dejaron sin palabras cuando celebraron el video con mucho entusiasmo.

Sonriente, Mateo expresó: “Qué grande papá”, y el Tucu López le consultó: “¿Cómo? ¿Es un grande Emanuel?”. Sin dudarlo, el niño reafirmó: “Es un capo, un grande”, antes de cederle la palabra a su hermano Rocco. “Él es mi profe de nadar, me enseña a nadar en lo profundo”, contó el hijo menor de Prandi. “Todo el verano estuvieron a full en la pileta, aprendiendo a nadar”, agregó la cumpleañera, que continuaba sorprendida por la participación de su novio.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega durante sus vacaciones en Miami

“Es un montón esto para él, y por la ropa ya les digo que lo grabaron ayer. Mi amor, es un sol, además él no le da tanta bola a las fechas, me decía por qué para mí era tan importante un cumpleaños. Para mí siempre fue el día más importante del año, y que le hayan mandando una cámara y que haya hablado es un montón”, explicó invadida por la ternura. Cabe recordar que ambos son padres de relaciones anteriores: Emanuel estuvo dos décadas en pareja con Ana Paula Dutil, y tuvieron a India y Bautista.

Prandi, por su parte, confiesa en sus redes sociales la gran admiración que siente por su pareja. En el Día de los Enamorados, le dedicó un tierno posteo que dejó en evidencia que vive un feliz presente sentimental: “Hubo un tiempo en el que no creía ni en mí, pero ese tiempo terminó.Llegó un insolente que me contradijo en todo lo que sabía y conocía y me mostró lo que era el amor de verdad. Con su mirada me calma y me lee. Con su abrazo me reconstruye, es todo un superhéroe y lo amo tanto más, por aceptarme y entenderme como nadie”.

