Baby Etchecopar recordó a sus dos hermanos: “Uno murió al nacer, y el otro fue a Malvinas”

Baby Etchecopar recordo a sus hermanos

Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, Baby Etchecopar contó su dura historia familiar y recordó a sus hermanos, uno mellizo que falleció al nacer y uno diez años más chico que él, que murió tiempo después de haber estado en la guerra de Malvinas.

“¿Vos sos mellizo?”, sorprendió la anfitriona del ciclo de El Trece y el conductor de A24 detalló: “Sí, pero murió al nacer. Dos hermanos se me murieron”. Consultado sobre si le hubiera gustado ser mellizo dijo contundentemente que “no”.

A su segundo hermano, Juan Carlos, le llevaba diez años. “¿Te desplazó?”, preguntó la Chiqui sin filtro. “Fue el benjamín, yo tenía diez años cuando nació. Sos hijos único diez años, de golpe te ponen un bebé, ‘correrte’, y antes no había tanta pedagogía”, respondió. Tras pasar por Malvinas, tuvo depresión y tiempo después falleció.

Este año, al cumplirse el aniversario número 40 del enfrentamiento bélico, le dedicó un sentido posteo. “Tenía 10 años y mucho calor esa noche, aún percibo el olor del espiral que me da vueltas por la cabeza con la campana del teléfono negro de baquelita y la voz de mi papá diciendo: ‘tenés un hermanito’”, comenzó.

“Un día, mi hermano creció y me lo llevaron a la guerra, pero a diferencia de los chicos de hoy que se quejan permanentemente del país y buscan su futuro en otro lado, a él y a todos los ÉL, los mandaron a la guerra sin darles opciones. Inermes, con ropas de verano en el frío del sur, más sur de todos… No hubo tiempo ni ganas de elegir otro destino, y fueron con orgullo y no se quejaron, hicieron todo lo que pudieron, entregando las piernas, los brazos y el cuerpo a la bandera Argentina. Nunca se sintieron inferiores, parece que sabían que iban a quedar en el bronce como argentinos superiores”, agregó.

Un par de párrafos más después, cerró: “Hace 40 años que no veo a mi hermano, a veces pienso cómo sería ahora, nadie entiende el dolor que se llevan, tampoco nadie entiende el orgullo que nos dejó poniendo nuestro apellido en el bronce. Nadie nos preguntó jamás cómo quedamos, nadie nos preguntó jamás si teníamos derechos. Lo mismo le respondo, que nuestros héroes de Malvinas nos dejaron a los familiares la responsabilidad y el derecho de luchar contra los corruptos, sinvergüenzas que intentan enchastrar con falsas historias e inventados héroes de la esencia de los argentinos de buena fe. A mi hermano Juan Carlos”.

Mirtha Legrand con Moria Casán, Pato Galmarini, el Puma Rodríguez y Baby Etchecopar

Durante la cena con Mirtha, en la que también estuvieron Moria Casán, Pato Galmarini y el Puma Rodríguez, Baby recordó otro momento difícil de su vida, cuando hace una década estuvo internado al borde de la muerte tras enfrentarse a un grupo de delincuentes que ingresó a su hogar.

Haber estado en el hospital peleándola, lo unió al cantante venezolano que estaba sentado a su lado. “No tengo más que veneración para el hospital de San Isidro. En el camarín pensamos lo mismo, volvimos de la muerte y sabemos lo que es la vida. Hay que disfrutar cada momento”.

Baby Etchecopar y su novia, Silvina Cupeiro (Crédito: Ramiro Souto)

Dando vuelta la página, actualmente Etchecopar está en pareja con Silvina Cupeiro, hija del piloto de Turismo Carretera Jorge Cupeiro y se casará el año que viene. Sobre como se conocieron, dijo que fue sin esperarlo, un día que fue a comer al barco de quien hoy es su suegro. Ella, es madre de tres hijas, dos de las cuales viven en Europa y otra que es productora del programa de radio de Eduardo Feinmann.

El gran regreso de Mirtha a la pantalla luego de dos años y medio fue este sábado a las 21.30 cuando sonó su clásica cortina y las puertas del estudio con sus iniciales se abrieron de par en par para darle la bienvenida. La diva se emocionó al ingresar y hasta contó que llegó a pensar que no volvería a hacer el trabajo que tanto ama.

