La pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Moria Casán: “¿Nos querés a Susana y a mi?”

La pregunta de Mirtha que incomodó a Moria

Mirtha Legrand regresó a la televisión luego de dos años y medio de ausencia. Fiel a su estilo, la diva preguntó todo lo que quería saber, incluso incomodó a Moría Casán y hasta involucró a Susana Giménez en la charla. En la mesa además estaban Pato Galmarini, el Puma Rodríguez y Baby Etchecopar.

“¿Vos nos querés a Susana y a mí?”, quiso saber la Chiqui mirando a los ojos a su invitada, que quedó desconcertada. “Ay que pregunta, a mí me cuesta un h... querer. Te quiero muchísimo, te admiro y respeto. A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas, será porque fuimos la rubia y la morocha (que la gente las relaciona) que trabajamos en algún momento juntas con Olmedo y Porcel, éramos los cuatro estelares, no había uno más que otro, en teatro encabezaba yo y en cine Susana, era una regla que teníamos”.

Moria Casán y Pato Galmarini en la mesa de Mirtha Legrand

Luego, aclaró que aunque con Giménez no se consideran amigas, sí fueron buenas compañeras de trabajo y hay entre ellas una “reciprocidad”: “Ella me vino a ver al teatro y yo nunca, y después un llamado telefónico en stand by para mi cumpleaños. Yo no hice ningún programa que la necesitara. No pido nunca nadie no te pediría a vos que vinieras al programa porque sentiría que lo fuerzo”.

“Nos ponen siempre en competencia pero no me siento diva”, dijo comparándose con Susana y con Mirtha y agregó: “Sino que me creo divagante, me siento una mina disruptiva que me atrevo a muchas cosas mas que ustedes, me atrevo a Julio César de Shakespeare”. De inmediato aclaró: “Perdóname no estoy atacando tu parte artística pero me atrevo a cosas que tal vez ustedes son mas estructuradas, me siento modernizada no me quedo. Hice programas de televisión que fueron un antes y un después y he perdido publicidad, no tranzo con el sistema y me voy”.

Entonces, Mirtha interrumpió y recordó que Susana alguna vez le preguntó qué le pasaba a Casán. “¿Por qué te preguntó eso?”, quiso saber y la anfitriona aclaró que fue hace mucho tiempo y que vendría a colación de algún dicho de Moria. Siempre desdramatizando, la actriz sumó: “Pero, yo dije cornuda millonaria y me invitó al programa para que nos riamos juntas”.

Para cerrar el tema, la conductora la mandó un beso a su colega que seguro los estaría mirando y ambas destacaron la gran temporada teatral que está haciendo Giménez en Punta del Este con Piel de Judas.

Minutos antes Moria había protagonizado un emotivo momento en la mesa cuando le obsequió una espectacular corona de oro a Mirtha, para homenajearla en su esperado regreso a la televisión. “Te voy a dar un regalo que me dieron y nunca lo usé, viene de Italia, lo hizo un artesano que le hizo diademas a la Loren (Sofía)”, dijo y explicó además que es algo muy especial, que ella no podría usar: “Es para vos como símbolo de tu reinado absoluto en la televisión”.

Moria Casán le regaló una corona a Mirtha Legrand

Durante toda la cena, la mamá de Sofía Gala se mostró muy compinche con su pareja, el dirigente político Fernando Pato Galmarini. Sobre cómo comenzó su relación, él dijo que fue ella quien lo buscó, aunque ya se conocían desde hacía muchos años, ya que él había estado invitado a La cama con Moria. Aunque están muy felices juntos, dijeron que prefieren no convivir.

La noche de Mirtha comenzó a las 21.30 y luego de la característica cortina, apareció la diva, emocionada, por la puerta principal. “Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología con Guillermo”, recordó y se mostro feliz de volver a estar en su clásica mesa.

