Así vivió Mirtha Legrand los días previos de su regreso: la cábala que usa hace 70 años, una lista de 200 invitados y su entusiasmo

Mirtha Legrand a punto de comenzar una nueva temporada de su programa

“¡Vuelvo a la tele con mi programa!”, le contaba a todo quien se cruzara Mirtha Legrand sobre su regreso a la televisión, esta noche desde las 21.30 por la pantalla de El Trece. Este, no es un comienzo de temporada más para la Chiqui, sino que es el primero luego de dos años y medio, cuando la pandemia que azotó el mundo la alejó de su querido trabajo y amado público al que más de una vez le confesó que le ha dado “la vida”.

“Doctor, quiero ser la de antes”, dijo en un especial de su ciclo el año pasado que le pidió a su neurólogo: “Trabaje”, fue la receta del remedio que no se consigue en ninguna farmacia. Su programa, que comenzó como una alocada idea de Romay en 1968 y se llamó “Almorzando con las estrellas”, estuvo durante el 2020 y el 2021 a cargo Juana Viale, quien aportó su impronta. La actriz de Villa Cañás apareció en ocasiones especiales solamente.

La gran novedad este año es que convivirán las dos conductoras: la diva hará La Noche de Mirtha los sábados y su nieta los almuerzos, los domingos a las 13.45. Ambas emisiones se grabarán los viernes, primero la de Juana y luego la de Legrand, en los estudios de Martínez ubicados en la calle Cuyo. Ayer ya dejaron listo todo, pero además el jueves habían estado en el lugar, nuevo para ellas, haciendo algunas promos y conociendo el nuevo decorado.

Mirtha suele ir al teatro a disfrutar de la cartelera porteña y a quien se cruza, le cuenta entusiasmada sobre su vuelta a la pantalla

Desde el entorno de la conductora aseguraron a Teleshow que ella está muy “contenta y ansiosa” y que desde hace semanas, como lo hacía cada año, empezó a ensayar en el clásico té de los domingos que hace con amigos, entre los que asisten Gino Bogani, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, María Teresa Villarruel, Susana Etchegoyen Elía de Reta, Marcela Tinayre y Martín Cabrales, entre otros.

Además, siempre atenta a todos los detalles, estuvo en cuatro reuniones de producción y participa activamente del armado de la lista de invitados. Hasta el lunes tenían unas doscientas personas en vista para asistir a las mesas durante el año. El sábado a la Chiqui la acompañarán Moria Casán, Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el Puma, José Luis Rodríguez, y el domingo estarán con Juana Pampita, El Polaco, el periodista Rolando Barbano y Guillermo Coppola.

Turquesa y rosa son los colores preferidos de la conductora y Claudio Cosano y la casa de alta costura Iara lo tienen bien claro. Los diseñadores estuvieron esta semana con ella haciendo los últimos retoques del modelo que lucirá en su gran vuelta a la pantalla.

La cábala, como todos los años, será llevar su espejo rosa que lo usa para maquillarse, el mismo que usó en la película Doña Francisquita, de 1952, con dirección de Ladislao Vajda, basada en la zarzuela homónima.

Mirtha Legrand en Doña Francisquita, la película de 1952. Desde ese momento usa un espejo como cábala

Desde que comenzaron las aperturas de teatros post pandemia, Mirtha retomó de a poco su vida social y es muy frecuente verla disfrutando de diferentes obras, incluso no falta a las óperas del Teatro Colón y allí, con quien se cruce con ella y se quede charlando, por estos días el tema de conversación casi excluyente era su deseo de estar en tele. Incluso el público quería saber: “Me querían pero ahora es una cosa impresionante, es un amor nuevo que ha surgido que me encanta y el deseo que vuelva, me emociona y es lindo. Los chicos me siguen, es impresionante. Me podría quedar en casa tranquilamente pero me gustaría trabajar”, dijo hace un mes al firmar contrato con la emisora de Constitución.

—Hola abue, ¿cómo estás? No sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver con el programa? ¿No vamos a volver? Vos los sábados, yo los domingos... o yo los sábados y vos los domingos. ¿Qué pensás? Contame, besitos.

—Hola Juani, vuelvo, volvemos.

Se viralizó el diálogo entre las dos conductoras y aunque en principio la idea es que Legrand salga los sábados y Juana los domingos, no se descarta que eso pueda cambiar, ya que a Mirtha la entusiasma la posibilidad de volver a los almuerzos. También sería un deseo de ella poder hacer algún programa en vivo en vez de grabado.

Sábado o domingo, cenando o almorzando, ya comenzó la cuenta regresiva para la gran vuelta de Mirtha a la televisión. En horas nada más cruzará la puerta del estudio ante el aplauso de los presentes y aunque seguro hará mención a su extensa ausencia, demostrará que el tiempo no pasó, que es la Chiqui “de antes” y como dice ella, “una Leyenda”.

