Consejos de Mau y Ricky y emoción total: el detrás de escena del show de Flor Vigna en el Luna Park

El detrás de escena del debut de Flor Vigna en el Luna Park

El pasado miércoles 14 de septiembre Flor Vigna cumplió uno de sus sueños más preciados: cantar en el mítico Luna Park. Por segunda vez, la artista pasó por el escenario como telonera de Mau y Ricky y sigue afirmándose como cantante.

En su show, Vigna interpretó algunas de sus composiciones y también hizo un cover en versión acústica de “Yonaguni”, de Bad Bunny. El público la acompañó encendiendo las linternas de sus celulares para darle un marco emotivo al asunto.

“Gracias a la gente, que hoy me cumplieron un sueño, pero zarpado”, expresó conmovida a través de sus redes sociales, junto a un video del detrás de escena en que los hermanos Montaner halagaban su paso por el escenario: “Ese corazón que tienes tú, eso es lo que a nosotros nos hizo sentir: ‘Ella tiene que venir a abrir nuestros shows, así que ya sabe, eso te hace brillar’”, se los escucha decir a uno de los hijos de Ricardo Montaner. “No, no, no... ¡No puedo creer lo que me estás diciendo! Esto que me dijiste me lo llevo para siempre”, le respondió Flor.

“Enfocate en eso, la música es muy importante. Que tu manejes tu música, tu sonido, tu branding... Pero lo que tu tienes aquí, lo que tu entregas, es lo más importante”, le remarcó Mau a modo de consejo.

Mau y Ricky aconsejaron a Flor Vigna tras su debut en el Luna Park

En su debut en el Luna, Vigna contó con una hinchada especial para este momento: su pareja, Luciano Castro, pero también Sabrina Rojas, El Tucu López y la pequeña Esperanza dijeron presente en la platea. La niña de 9 años coreó todas las canciones de la bailarina, y más adelante bailó al ritmo de los hits de la dupla que conforman los hijos de Ricardo Montaner.

“Hoy en el Luna cantó Flor Vigna, y fuimos todos a disfrutar de ella”, escribió Sabrina en sus historias de Instagram, donde compartió varios videos de la novia del padre de sus hijos, además de halagarla por su talento. “Ella cautivando al público”, expresó, y enfocó en primer plano a su hija, que demostró que se sabe todas las letras de los temas musicales de la cantante. En esa misma seguidilla de stories, grabó al conductor de Es por ahí (América), a pura sonrisa y gestos cómplices.

Con la emoción a flor de piel, había contado días atrás: “Les voy a confesar algo muy íntimo que no vio nadie, solo mi novio, y no es nada chancho, es algo cursi”. Luego fotografió el cartel que colgó en su casa: un montaje del estadio lleno y ella cantando, como una manera de proyectar la materialización de ese anhelo. “Creo firmemente que si tenés una meta, tenés que trabajar lo más duro que puedas, merecerte el sueño al máximo y desearlo mucho, visualizarlo y, en lo posible, irte a dormir y despertarte con eso en la cabeza y en el corazón. Entonces me hice esto”, explicó.

Luciano Castro, Sabrina Rojas y Tucu López alentaron a Flor Vigna en su debut en el Luna Park

“Lo vi durante mucho tiempo y por fin, este 3 de septiembre se cumplió ese sueño, tocamos en el Luna Park, y no solo eso sino que fue todo tan hermoso que el 14 de septiembre nos invitaron a abrir el show de Mau y Ricky de vuelta, así que mi cartel ridículo hizo que todas las noches mantenga el sueño vivo”, sentenció. Esta no es la primera vez que Flor cuenta con el apoyo de Sabrina: ya habían organizado juntas el cumpleaños de Luciano en marzo último, donde la modelo destacó la importancia de mantener la armonía y cultivar un vínculo sano como familia ensamblada.

“Por muchos momentos así. ¡Todos juntos! Gracias, Flor”, celebró Rojas en ese entonces, además de felicitar a quien también es padre de su hijo Fausto. En este sentido, cada vez son más los eventos que comparten desde que cada no rehízo su vida: lleva un año en pareja con el Tucu López, y el locutor se sumó a la rutina familiar con convivencia incluida. Ya sea en invitaciones escolares o en celebraciones, los cuatro recurren a la buena predisposición para mantener la excelente relación que construyeron.

SEGUIR LEYENDO: