El Pollo Álvarez sorprendió con su nuevo look: “Ya voy a contar por qué me afeité”

El Pollo Álvarez apareció sin barba en Nosotros a la mañana (ElTrece)

Desde que comenzó su carrera en los medios de comunicación, Joaquín el Pollo Álvarez lució un barba de más o menos días, pero que ya formaba parte de su personalidad. Por eso, muchos de sus seguidores se sorprendieron cuando hace un par de días apareció en sus historias de Instagram completamente afeitado. Junto a una foto suya en la que estaba irreconocible, el conductor de Nosotros a la mañana (ElTrece) preguntó: “¿Qué onda?”.

Y, después, se mostró curioso por conocer el veredicto de la gente: “Qué onda... Me afeité a cero. ¿Qué opinan?”. Pero, por lo visto, quien no estaba muy conforme con los resultados era él mismo. “Quiero saber opiniones, ¿de cuánto parezco? ¿Está bien o mal? Yo me siento raro”, admitió.

Lo cierto es que el nuevo look del conductor no pasó inadvertido para sus compañeros de programa. A modo de broma, este viernes Ariel Wolman le preguntó. “¿El Pollo vuelve el lunes? Le ponemos toda la onda al reemplazo que estuvo muy bien, ¿pero el Pollo vuelve?”. Frente a esto, Álvarez se acarició el mentón, ya sin vello, mientras Carlos Monti se preguntaba: “¿Quién es éste?.

Sin embargo, el conductor se limitó a asegurar: “Ya voy a contar por qué me afeité”. Y, de esta manera, dio a entender que tal vez podría tratarse de alguna promesa. De todas formas, confesó que se había comunicado con él la madre de su esposa, Teffi Ruso, y lo había elogiado por el cambio en su imagen. “Igual estoy contento porque me mandó un mensaje mi suegra, Abi, diciendo que le gusta el look. Y eso es muy importante para mí”, señaló el Pollo.

El Pollo subió una historia a Instagram para mostrar su look

Hace dos semanas, Álvarez había sido noticia luego de que Lionel Messi reaccionara al ver su alocado festejo tras conseguir la figurita con su cara para completar el álbum del Mundial de Qatar. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, el conductor se mostró junto a su esposa y la hija de ésta, Mimi, mientras abría uno de los paquetes. “¡Tengo un argentino!”, expresó al ver la parte de abajo de una de las estampitas. A lo que la influencer le respondió: “¡No! ¿En serio? ¿Qué número?”. “No lo vi, está la bandera...”, le contestó él, entre risas. Entonces, de a poco fue descubriendo la imagen. “¿Cuánto mide? Metro setenta...”, continuó, acrecentando el misterio sobre la identidad del jugador en cuestión. “¡Abrilo, dale!”, le insistieron. Hasta que, finalmente, se asomó la cara del Diez de la selección nacional. En ese momento, la euforia fue total.

Entre gritos y abrazos, los tres se desparramaron en el sillón, mientras el conductor no paraba de repetir. “¡Sí! ¡Vamos Messi!”. “Ya fue el álbum, chicos, nos vimos”, agregó risueño. Su alegría era indisimulable, a tal punto que se puso a entonar la ya reconocida canción que se popularizó en el Mundial de Brasil 2014: “A Messi lo vas a ver, la Copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé”. Pero lo más insólito ocurrió tan solo dos minutos después, cuando al abrir otro paquete, se encontró otra vez con la figurita del también futbolista del PSG. “¡Biennn! ¡Dos tenemos, no uno! ¡Dos!”, gritó, nuevamente eufórico.

Inmediatamente, el posteo obtuvo miles de “me gusta” y de comentarios, pero sin dudas el que más se destacó fue el del propio Messi. “Jajajajajaja ¡qué personajes! ¡qué bueno!”, le expresó el rosarino.

