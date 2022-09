Así fue el primer ensayo de Casados con hijos: “Todo muy serio”

Así fue el primer ensayo de Casados con hijos (Instagram)

La expectativa es cada vez mayor. Y es que, después de que el estreno se viera postergado por la pandemia y de que salieran a la luz los conflictos con Erica Rivas, quien finalmente no será de la partida, se confirmó el debut de la versión teatral de Casados con hijos para el mes de enero del 2023. Al elenco original, integrado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis, se les sumó Jorgelina Aruzzi. Y, este viernes, todos se reunieron para realizar la primera lectura del libro.

Claro que, por estar viviendo en Canadá, la esposa de Michael Bublé no tuvo más remedio que participar del encuentro vía Zoom. Sin embargo, esto no impidió que pudiera disfrutar de una divertida jornada, que luego decidió compartir con sus más de 6 millones de seguidores de Instagram.

“¡Ya falta cada vez menos para #Casadosconhijos en el Gran Rex! Ayer todo el elenco hicimos la primera lectura del guion y acá les dejo un hermoso resumen. Como siempre, todo muy serio”, escribió la actriz junto al reel, en el que se los podía ver a todos tetados de la risa. Y, tras recordarle a los fanáticos de la sitcom que ya podían comenzar a sacar sus entradas, agregó: “¡Nos vemos muy pronto!”.

La versión televisiva de Casados con hijos se estrenó en 2005

Cabe señalar que, en los últimos días, se reactivó la polémica por la ausencia de Rivas, quien había puesto algunas condiciones que no fueron aceptadas por la producción para formar parte de la versión teatral de esta ficción en el rol de María Elena. Interceptada por Rafa Juri, el cronista de Intrusos, la actriz se refirió a la incorporación de Aruzzi como la nueva novia de Dardo (de Bellis). “Ella es lo más, es una actriz divina”, dijo sobre su colega.

Pero la expresión de su rostro cambió por completo cuando el periodista le consultó si iría a ver el estreno de la obra en caso de que la invitaran. “No, no creo, me da mucha tristeza”, dijo. Y señaló en relación a las modificaciones que tuvieron que hacerse en el libro a partir de su baja: “No tengo idea cómo será la historia”.

Lo cierto es que, en una entrevista que le dio a Alejandro Guatti, también cronista del programa de América que conduce Flor de la V, Florencia Peña decidió hablar sin pruritos de esta situación que no deja de empañar la felicidad por la vuelta de los Argento. “Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté. Lamentamos que no hubo acuerdo, hicimos mucho para que ella estuviera. Creo que Érica iba a ir por un lugar y Casados con hijos, por otro. No pudieron entenderse las partes”, aseguró la actriz que encarna a Moni.

Y agregó: “Yo me sentí mal porque nosotros quedamos como si no nos importara nada. En Casados con hijos no hay ningún opresor, sino hay buena onda y una energía bien intencionada de hacer algo que le divierta a la gente, sin molestar nadie, sin joderle la vida a nadie, sin que nadie se vaya de la obra rasgándose las vestiduras porque estamos haciendo cualquier cosa”.

Además, la actual conductora de LPA aprovechó para defender su postura y la del equipo frente a las fuertes críticas que dio Rivas: “Somos demasiado artistas e inteligentes como para no darnos cuenta de que es otro momento. Cuando ella empezó a hablar en distintos lugares, sentí como si ella nos hubiese dejado a nosotros... como que nosotros no entendíamos nada, que no estamos deconstruidos, que la deconstruida era ella y que a nosotros nos daba igual lo que hiciéramos”.

Durante la charla, la actriz se refirió al estilo de la serie que se estrenó en 2005 y al personaje que interpretaba Rivas: “Casados con hijos critica al machismo, no es una serie literal. Justamente María Elena era el personaje feminista, que lo bajaba a tierra a Pepe (Francella) y le mostraba su machirulaje”.

