Furor por Billy Idol en Buenos Aires: el cantante se sacó fotos con sus fans tras brindar un show en el Luna Park

Billy Idol, el cantante británico de 66 años, regresó a la Argentina para reencontrarse con sus miles de fanáticos, tras su última visita en 1991 cuando tocó en el estadio Monumental, como telonero de Joe Cocker. Este domingo estuvo en Buenos Aires en el show previo a Green Day en el estadio de Vélez Sarsfield. Mientras que el martes brindó un show potente e inolvidable en el Luna Park, con entradas totalmente agotadas, como parte del tour The Roadside 2022. La banda Viva Elástica fue encargada de llevar a cabo la apertura.

En el mítico estadio, el popular icono del punk rock interpretó los clásicos “Dancing With Myself”, “Cradle of Love”, “Speed”, “Mony Mony”, “Eyes Without Face” y “Flesh for Fantasy”. Además aprovechó esta oportunidad para presentar sus nuevas canciones, como “Cage”, que forma parte de su próximo EP “The Cage” que saldrá a la venta el 23 de septiembre a través de Dark Horse Records / BMG.

Billy Idol se sacó fotos con sus fans en Buenos Aires

“The Cage” será el segundo EP de Idol para el relanzado Dark Horse Records, un sello creado inicialmente en 1974 por George Harrison y ahora dirigido por Dhani Harrison y David Zonshine. Otros artistas actualmente en Dark Horse incluyen al propio George Harrison, Joe Strummer y Ravi Shankar.

Este nuevo material sigue al lanzamiento del EP de 2021 “The Roadside”, que incluía el hit Top 15 “Bitter Taste” y que recibió elogios de los fans y de la crítica. Al igual que en The Roadside EP, el cantante está acompañado en este proyecto por su colaborador de siempre, el guitarrista Steve Stevens.

Billy Idol firmó autógrafos a sus fans argentinos

Grabado en Studio America y MDDN Studios en Los Ángeles, este nuevo EP de 4 canciones incluye contribuciones de producción de English, Zakk Cervini (Blink 182, Machine Gun Kelly) y Butch Walker (Green Day, Weezer).

El artista está realizando una gira de conciertos por todo el mundo. En las últimas semanas estuvo en diversos países de Latinoamérica, como Chile, Brasil y Argentina. Esta semana también visitará la ciudad de Asunción, en Paraguay. El tour incluye además actuaciones en Wembley (Londres) y Mercedes Benz Arena (Berlín), así como una residencia de cinco conciertos del 11 al 19 de noviembre en The Cosmopolitan de Las Vegas.

Con más de cuarenta años de trayectoria, Billy Idol ha sido uno de los rostros y voces del rock & roll. Primero como líder de Generation X, Idol emergió con tres álbumes entre 1977 y 1981 que hicieron de la positividad, la profundidad emocional y el high pop sinónimo del punk rock. En 1982, se embarcó en una notable carrera solista transatlántica / transgénero que integró el latido de los clubes, la profundidad y el drama de la pantalla grande, la desesperación del rockabilly, las líneas audaces y simples del punk y la decadencia del rock & roll.

Además de la gira mundial, el artista planea un próximo documental sobre su vida dirigido por Jonas Akerlund, del cual pronto se darán a conocer más detalles, ya que la película está actualmente en las etapas finales de producción.

Billy Idol en Buenos Aires

Billy Idol en Buenos Aires

