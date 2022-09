La palabra del entorno de L-Gante sobre los rumores de romance con Wanda Nara: “Sería como icadiar a Icardi”

Wanda y L-Gante estarían muy cerca (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Lejos de Mauro Icardi, Wanda Nara está en Buenos Aires para las grabaciones de ¿Quién es la Máscara? y, en medio de las idas y vueltas con su marido, comenzaron a sonar los rumores de un tercero en discordia entre ellos, que sería nada más ni nada menos que Elian Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante.

“Están muy cerca, han tenido ida y vuelta en las redes, se han bancado el uno al otro y están cerca. Hace un año compartieron un evento, y según me cuentan, él estaría muy interesado en ella, él ya está separado”, dijo Mariana Brey en Socios del Espectáculo y agregó: “Hubo un acercamiento, en una fiesta que compartieron hace unas semanas, en estas idas y vueltas de ella, él estaba invitado y ella no”.

Maxi, representante del referente de la Cumbia 420, se mostró sorprendido con los rumores. “Si está casada Wanda”, dijo a Teleshow, desentendiéndose del presunto acercamiento y agregó: “Sería como icardiar a Icardi”.

Wanda y L-Gante, envueltos en rumores de romance

Por estos días, el cantante y la mediática están enfrentados, al menos en lo que a televisión respecta, ya que compiten en el rating, él como uno de los cien jurados de Canta Conmigo Ahora. el ciclo de Marcelo Tinelli por El Trece, y ella como “investigadora” del nuevo big show de Telefe con Natalia Oreiro como conductora.

Tal como lo dijo la panelista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, ellos habían coincidido en un evento el año pasado. Se trató del acto en el que se anunció la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera que iba a realizarse en marzo en Dubai y que no se hizo porque el youtuber se cayó del tercer piso de su casa en Córdoba. En esa ocasión, la empresaria se sentó en la misma mesa de los peleadores y recibió una gran ovación de los presentes.

En tanto, en aquel momento el cantante también fue protagonista, pero en su caso por una pelea muy fuerte con Christian Manzanelli, representante de Cabrera, quien luego lo denunció ante la Justicia. Todo había comenzado cuando Manzanelli le envió un mensaje a L-Gante en vivo y directo: “Aprovecho para decirle que con María Palacios, La Chabona, hace un año estamos intentando poder comunicarnos con ustedes para grabar una canción o algo con ella. Creo que si hablamos de humildad y respeto, vos que sos de barrio debes darle una oportunidad también, porque es una mujer y se lo merece. Pido públicamente la oportunidad para que puedas hacer algo con ella”.

Esto no le cayó para nada bien a Elián, que enseguida respondió: “Soy de barrio dijiste... y por eso si querés pegar amistad no se le hace una tiradera así... Como soy de barrio la oportunidad sí, quizá se lo doy igual porque soy piola”. Tras eso, Manzanelli fue por más: “Vengo intentando hablar de esto con el representante desde hace un año y cuando no estaba pegando tan fuerte nosotros venimos apoyando la música de L-Gante. Eso es humildad. La Chabona es una mujer y tiene derecho a salir adelante”. La situación casi se va de las manos cuando el cantante de 21 años se le fue al humo al promotor y se puso en guardia: “Tenés miedo, p.. ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, le había espetado.

SEGUIR LEYENDO: