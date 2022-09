Evangelina Anderson reveló el secreto de su alimentación: “Jamás probé el asado”

Evangelina Anderson (Instagram)

Durante décadas, la Argentina se caracterizó por ser uno de los países que más cantidad de carne consumía per cápita. Y muchos creían, erróneamente, que los alimentos de origen animal eran beneficiosos para la salud. Hoy, en cambio, se sabe que esto no es así. Aunque, culturalmente, sigue siendo difícil erradicar ciertas costumbres como las reuniones con la familia y los amigos para “comer un asado”. Así las cosas, este martes Evangelina Anderson decidió contestar algunas preguntas de sus seguidores de Instagram y dejó a todos perplejos con una confesión.

“Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado...’¿Nunca un asado siento argentina?’ Siempre me preguntan eso...Jamás probé el asado”, dijo la esposa de Martín Demichellis cuando un usuario le preguntó si era vegetariana. Radicada desde hace años en Alemania, dónde vive con su marido y sus hijos, Lola, Emma y Martín Bastián, la modelo dejó en claro que nunca comió el plato más requerido de su país natal.

Una de las respuestas de Evangelina Anderson en Instagram

El comentario de Evangelina llegó un día después de que Mariano de la Canal fuera repudiado por las organizaciones que luchan contra la explotación de los animales luego de decir que había dejado de ser “vegano o vegetariano” porque lo “mordió un perro”. Y, desde el Cubo de la Verdad de Buenos Aires, salieron a contestarle que estaba “confundido” en su razonamiento.

“Primero que nada, mezcló vegetarianismo con veganismo, y creo que está bueno aclarar que no se trata de lo mismo. El vegetarianismo es una dieta, en cambio, el veganismo es una postura ética que rechaza cualquier acción que perjudique los intereses de los demás animales, basándose en el respeto”, dijo Manuel Cerolini, miembro de la organización. Y dejó en claro que esta doctrina nada tiene que ver con cuestiones estéticas. “Las mejoras en la salud o en el medioambiente son, en todo caso, los beneficios colaterales de llevar una dieta basada en plantas. Pero el fin del veganismo no es otro que lograr justicia para los demás animales”, agregó.

La modelo contó en sus stories que no quiere tener más hijos

Cabe señalar que Anderson ya había contado que era vegetariana desde que era un bebé. “En casa de mis padres todos comían carne pero yo siempre la rechacé”, había dicho. Pero aclaró que no obligaba a sus hijos a seguir su postura, aunque sí se encarga de explicarles con naturalidad de dónde viene cada alimento, sea de origen animal o vegetal.

En el ida y vuelta con sus seguidores, Evangelina también contó que entrenaba pero que no hacía dieta para mantenerse en forma. Explicó que no tenía intenciones de seguir agrandando la familia. “Ya somos muchos”, señaló adjuntando una foto en la que se la veía con sus tres hijos. Y develó un dato que no muchos conocían, cuando le preguntaron de qué club era en la Argentina y contestó con una imagen luciendo la camiseta de River en la que se la ve junto a Demichellis, ex jugador de ese equipo y actual entrenador del Bayern de Múnich II.

Evangelina contó en Instagram que es fanática de River Plate, club en el que jugó Martín Demichelis

Por otra parte, Anderson contó que ya lleva 15 años junto al futbolista con quien se instaló en Alemania. Y reveló qué fue lo que más le sorprendió cuando llegó a ese país. “Una de las cosas que más me sorprendió, es que las ciudades están llenas de niños que andan solos. En las calles, en el transporte público...ver chicos de 5, 6 t 7 años completamente solos”, respondió la modelo.

SEGUIR LEYENDO: