Pampita reaccionó públicamente ante la muerte del padre de Benjamín Vicuña

Pampita y Benjamín Vicuña, unidos tras el fallecimiento del padre del actor chileno

Después de varios días de atravesar un delicado estado de salud, este martes falleció Juan Pablo Vicuña Parot, padre de Benjamín Vicuña. A mediados de agosto, había sido Yanina Latorre quien informó sobre la gravedad de su cuadro: “Benjamín viajó (a Chile) de urgencia porque su papá no está bien, estaba enfermo ya que estaba con respirador, pero ahora empeoró, ya está intubado”, explicó en ese entonces la panelista de LAM (América). Luego había brindado algunos detalles más: “Estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo”.

Tras conocerse la noticia, Carolina Pampita Ardohain expresó públicamente sus condolencias al reaccionó al posteo que el actor chileno realizó en su cuenta de Instagram en homenaje a su papá.

Fue sin utilizar palabras y en lenguaje 2.0, acorde a la comunicación de redes sociales: la conductora firmó un mensaje con el emoji de una carita llorando y un corazón blanco para expresar su congoja.

El mensaje de Pampita en la publicación de Benjamín Vicuña anunciando el fallecimiento de su padre (Foto: Instagram)

En este día triste, Vicuña también recibió cariños de parte de otra de sus ex mujeres. Ni más ni menos que de Eugenia La China Suárez, quien fue una de las primeras en recordar al padre de Vicuña a través de su cuenta de Instagram. El gesto tomó por sorpresa a sus seguidores ya que muchos especulaban con que la relación entre los actores era muy tensa y solo se hablaban por cuestiones vinculadas a sus dos hijos en común, Magnolia y Amancio.

“Recuerdo el día que te conocí, ´eri más linda que el sol´ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ´Tata loco´”, expresó la ex Casi Ángeles en un conmovedor posteo. Y cerró: “Para siempre”.

La China Suárez recordó al padre de Benjamín VIcuña tras su muerte

Sus emotivas palabras fueron acompañadas por distintas y tiernas imágenes de su exsuegro junto a sus nietos. En el primer video, se lo ve junto a una muy pequeña Magnolia disfrutando de la pileta y, luego, en el segundo, aparece dándole besos a la niña. En tanto, también mostró una antigua postal de Juan Pablo, pero lo que más llamó la atención fue un video en el que también aparece su ex. Por último, la exprotagonista de ATAV eligió una foto en la que se la ve junto al abuelo de sus hijos menores.

Momentos antes, había sido el propio actor quien le había dedicado un desgarrador posteo a su padre. “Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta”, confesó en el comienzo de la publicación. “Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo”, describió, junto a una postal de su padre vestido con traje y corbata y el cabello engominado. “El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”, reconoció, trazando un paralelismo con sus propias experiencias.

El conmovedor posteo de Benjamín Vicuña apara despedir a su padre (Foto: Instagram)

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica”, agregó, haciendo referencia a Blanquita, su primogénita fruto de su relación con Pampita Ardohain, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 cuando tenía seis años, a causa de una neumonía hemorrágica. “A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, concluyó, invadido por la tristeza en un mes que coincide con el décimo aniversario de la muerte de su hija. También lo definió como un “rockstar” en sus stories, donde eligió otra foto de Juan Pablo, donde luce anteojos de sol.

